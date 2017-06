Mana Lebih Kuat dan Kompetitif Dalam Dunia Kerja, Generasi Z atau Millenial?

SERAMBINEWS.COM - Berhati-hatilah generasi milenial. Saat ini generasi paling muda yaitu Generasi Z, sudah memasuki masa kerja? Para ahli menyebutkan generasi ini lebih kuat dibanding generasi sebelumnya, yaitu generasi Y atau biasa disebut generasi milenial.

Generasi Z lahir antara tahun 1995 - 2012. Dilansir dari New York Post, David Stillman, salah satu penulis “Gen Z @ Work: How the Next Generation is Transforming the Workplace”, mengatakan, populasi generasi Z saat ini sudah mencapai 72,8 juta orang.

Stillman menulis buku tersebut bersama sang anak, Jonah yang masih duduk di bangku SMA. Stillman yang sudah melakukan studi seputar generasi selama 20 tahun, melihat ada perbedaan antara Generasi Z dan Y. Keduanya unik, walau terkadang akan berbeda pandangan.

“Jika Anda memahami kepribadian tiap generasi, Anda mungkin bisa memiliki hubungan lebih baik dengan karyawan atau teman kerja,” kata Stillman.

Menurut dia, salah satu perbedaan yang dapat dilihat adalah generasi Baby Boomer yang merupakan orangtua generasi milenial mendidik mereka untuk bekerja sama— menyebutkan bahwa dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Hasilnya, generasi milenial sangat kolaboratif.

Tetapi, generasi Z dibesarkan oleh orangtua yang mengatakan bahwa dunia luar sangat sulit dan tidak ada penghargaan untuk sikap partisipatif. Hasilnya, generasi ini lebih kompetitif dan memiliki hasrat untuk bekerja secara mandiri. Mereka berpikir, jika Anda ingin mendapatkan hasil yang bagus, kerjakan sendiri.

Bila generasi milenial ingin mencari arti dalam pekerjaan mereka dan terinspirasi untuk membuat dunia lebih baik, generasi Z hadir saat sedang memasuki masa resesi.

“Mereka meletakkan uang dan keamanan pekerjaan pada urutan pertama,” kata Stillman.

Dia melanjutkan bahwa generasi Z juga ingin membuat perbedaan, namun kebutuhan untuk bertahan dan terus berkembang dianggap lebih penting. Meningkatnya usia harapan hidup juga membuat generasi Z menganggap kesehatan sangat penting.

Selain itu, 75 persen dari generasi Z berharap hobi mereka saat ini bisa menjadi pekerjaan yang tetap.