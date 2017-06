Polres Langsa Ringkus Satu Tersangka Penggelapan Tujuh Mobil Rental

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA -- Sat Reskrim Polres Langsa, Rabu(7/6/2017) berhasil meringkus seorang tersangka penggelapan mobil rental berinisial EZ (35) warga Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota.

Dari tangan pelaku disita barang bukti (BB) 7 unit mobil jenis mini bus rental.‎ Sedangkan seorang tersangka lainnya berisinial R juga warga yang sama kini dalam pengejaran pihak Kepolisian setempat.

Kapolres Langsa, AKBP H Iskandar ZA SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP M Taufiq SIK, kepada Serambinews.com, malam ini mengatakan, tersangka EZ berhasil ditangkap di rumahnya di Gang Karyawan, Gampong Jawa, pada Rabu (7/6/2017) sekitar pukul 02.00 WIB.

Dari tersangka EZ disita BB 7 unit mobil masing-masing 6 unit mobil Toyota Avanza dan 1 unit Toyota Innova.

Sebelumnya pihak Reskrim mendapat laporan dari sejumlah korban terkait penipuan dan penggelapan mobil rentalan ini.

Modusnya, dijelaskan AKP M Taufiq SIK, tersangka EZ berperan merental mobil kepada korban, lalu menyerahkan mobil rental ini epada tersangka R untuk mereka gadaikan.

Kasus ini terjadi dari kurun waktu akhir tahun 2016 hingga sekarang.

Setelah mobil dirental selama berapa hari, pemilik mobil merasa curiga, karena tersangka EZ tak kunjung mengembalikan mobil rental itu.

Karena tidak ada kejelasan mobilnya itu, akhirnyakorban melaporkan kasus ini kepada pihak Kepolisian setempat. (*)

7 unit mobil yang diamankan dari pelaku

- 1 Unit mobil Toyota All New Avanza Type G Warna Hitam Tahun 2014 Nopol BK 1947 OU milik Dicky Mulyana

* 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Warna Hitam Tahun 2013 Nopol BK 1203 IV milik Basriandi W

* 1 Unit mobil Toyota All New Avanza Warna Hitam Tahun 2012 Nopol BL 365 FD milik Aulia Rizki

- 1 Unit mobil Toyota Avanza Veloz Warna Silver Tahun 2014 Nopol BK 1852 ID milik Arif Gunawan

- 1 Unit mobil Toyota All New Avanza Warna Silver Tahun 2016 Nopol BK 1427 AO milik sdr. CHAIRUL YULIANSYAH

- 1Unit mobil Toyota All New Avanza Warna Putih Tahun 2016 Nopol BK 1534 UQ milik Chairul Yuliansyah

- 1 Unit mobil Toyota Innova Warna Hitam Tahun 2008 Nopol BK 1258 J.