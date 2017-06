Psikologi Puasa

Oleh Hadini Murdhana

Menjadi tua pasti, menjadi dewasa itu pilihan (Iklan Mild)

SINGKAT tapi padat, itulah yang terkandung dari iklan yang inspiratif di atas. Iklan di atas ingin menegaskan bahwa antara “tua” dan “dewasa” ternyata tidaklah sama. Ini berarti orang yang tua belum tentu ia dewasa, begitupun sebaliknya, orang yang dewasa belum tentu harus tua.

Mungkin ilustrasi berikut ini bisa dikemukakan untuk memudahkan kita memahaminya. Kita barangkali pernah melihat pengalaman sehari-hari ada orang tua yang umurnya di atas 50 tahun, tapi perilakunya sangat egois, tergesa-gesa, suka marah, tidak bertanggung jawab dan suka menyalahkan orang lain, berbicara tanpa pertimbangan, suka cengar cengir dan sebagainya, orang semacam ini kalau kita lihat memang “sudah tua”, akan tetapi sebenarnya ia “belum dewasa”. Sementara kita juga barangkali pernah melihat pengalaman seorang anak tingkat SMA yang kira-kira berumur 17 tahun, tapi ia mempunyai perilaku yang sangat santun, sabar, bertanggung jawab, mandiri, ulet serta penyayang, orang semacam ini kalau kita melihat memang “belum tua”, akan tetapi dalam kacamata psikologi sebenarnya ia “sudah dewasa”.

Dari ilustrasi di atas, tentu semakin jelas bagi kita untuk membedakan antara tua dan dewasa. Setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa: Pertama, kalau tua berorientasi pada fisik, sementara dewasa berorientasi pada mental; Kedua, kalau tua tumbuh dengan sendirinya secara alamiah, sementara dewasa harus dengan belajar, dan; Ketiga, kalau tua sifatnya konkret, sementara dewasa sifatnya abstrak.

Dalam Ilmu Psikologi, kedewasaan inilah yang merupakan tolok ukur perkembangan jiwa yang sehat. Jadi, jiwa yang sehat itu ditandai dengan kebutuhannya terhadap sesuatu yang bersifat mental atau sesuatu yang bersifat abstrak. Namun sebaliknya, jika seseorang hanya lebih terikat pada sesuatu yang sifatnya fisik dan kongkrit, maka orang tersebut sebenarnya mengalami hambatan perkembangan jiwa.

Tahap perkembangan

Sigmund Freud (1856-1939) mengatakan bahwa perkembangan anak-anak ditandai dengan tiga tahap perkembangan, yang kesemuanya bersifat fisik dan konkret: Pertama, tahap oral, yaitu tahap di mana anak-anak senang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya; Kedua, tahap anal, yaitu tahap di mana anak-anak senang mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, karenanya pada saat ini anak senang melihat-lihat dan memain-mainkan kotorannya, dan; Ketiga, tahap genital, yaitu tahap di mana anak senang memain-mainkan alat kelaminnya.

Bila diperhatikan ketiga tahap tersebut semuanya berorientasi kongkrit dan fisik, tidak ada yang bersifat abstrak atau ruhiyah, sementara itu menurut Freud perkembangan jiwa seseorang ditandai dengan beralihnya orientasi manusia kepada ketiga tahap tersebut menuju pada kebutuhan yang lebih abstrak dan ruhiyah. Oleh karenanya, Freud berpendapat bahwa jika ada orang tua yang kesenangannya hanya dalam bentuk mencari kepuasan makan dan minum saja, maka perkembangan jiwanya terhambat pada tataran oral saja. Selanjutnya, jika ada orang tua yang hanya mencari kepuasan dengan menumpuk-numpuk harta kekayaan, maka perkembangan jiwanya terhenti pada tahap anal saja. Sementara jika ada orang tua yang hanya mencari kesenangan dengan memenuhi kepuasan seks saja, maka perkembangan jiwanya hanya berhenti di tataran genital saja. Karenanya, kedewasaan seseorang ditandai dengan kemampuannya melampaui kebutuhan fisik seperti makan, harta dan seks menuju kepada kebutuhan yang lebih abstrak dan ruhiyah.

Mirip dengan Freud, psikolog Abraham Maslow (1908-1970) dalam teori Hirarchy of Need juga berpendapat bahwa tahap terendah perkembangan manusia bersifat fisik, sementara tahap selanjutnya beralih menuju pada tahap yang lebih abstrak. Ia mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, seperti makan dan minum; Kedua, kebutuhan rasa aman dari gangguan atau safety; Ketiga, kebutuhan saling mencintai; Keempat, kebutuhan untuk saling mengakui dan diakui, dan; Kelima, kebutuhan aktualisasi diri, seperti mengembangkan bakat pada diri. Bila diperhatikan tampak bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan dan kedewasaan manusia, maka semakin abstrak dan ruhiyah pula tingkat kebutuhannya.

Selain itu, psikolog lain Erick Fromm (1900-1980) juga sepakat dengan dua psikolog di atas tentang ciri-ciri manusia yang jiwanya berkembang. Ia mengatakan bahwa orientasi manusia ada dua bentuk yaitu orientasi to have (memiliki) dan orientasi to be (menjadi). Orientasi to have adalah kecenderungan manusia untuk memiliki dan menguasai sesuatu, seperti mendapatkan makan dan kekayaan harta yang banyak, sementara orientasi to be adalah kecenderungan untuk menjadi, seperti menjadi seorang yang bertanggung jawab, menjadi sabar, menjadi pencinta dan sebagainya. Menurut Fromm, jenis orientasi to be merupakan tipe kepribadian yang sehat. Dari pandangan Fromm ini, lagi-lagi memperlihatkan bahwa kedewasaan sebagai bentuk jiwa yang sehat itu cenderung semakin abstrak dan semakin ruhiyah.