Aceh Tuan Rumah Kejurnas Panahan

BANDA ACEH - Provinsi Aceh menjadi tuan rumah pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panahan 2017. Kejuaraan yang diikuti pemanah dari berbagai provinsi di Indonesia ini akan digelar 31 Oktober hingga 8 November di Banda Aceh. Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Aceh pun terus mempersiapkan demi suksesnya pelaksanaan even nasional tersebut.

Bahkan, demi menyukseskan ajang itu, para pengurus KONI Aceh dan Perpani Aceh beserta jajarannya melakukan audiensi dan diterima Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Fachruddin, S.Sos di Makodam IM, Kamis (8/6). Jenderal bintang dua ini didampingi jajarannya, yaitu Aster Kolonel Inf Mahesa, Kajasdam IM, dan Kapendam Kolonel Kav Rusdi, S.IP.

Hadir dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua III KONI Aceh T Rayuan Sukma, Dr Nyak Amir MPd (Ketua Umum Pengprov Perpani Aceh), Drs Saifuddin (Ketua Harian), Drs Azwar Thaib, MSi (Wakil Ketua I), Kolonel Dr Ahmad Husein (Wakil Ketua II), Amin Said, SH, MH (Wakil Ketua III), Gagarudi MPd (Sekretaris), Ir Saifullah MSi (Kabid Olahraga Dispora Aceh), Asnaini MPd (Wakil Bendahara), dan Ramli MPd (Ketua Bidang Perwasitan).

Ketua Umum Pengprov Perpani Aceh, Dr Nyak Amir MPd kepada Serambi, kemarin, mengatakan, pihaknya melakukan audiensi dengan Pangdam IM dalam kapasitas memohon dukungan penyelenggaraan Kejurnas Panahan 2017 di Banda Aceh. Pengprov Perpani Aceh meminta dukungan penggunaan lapangan Blangpadang, tenda, MCK mobil, alat komunikasi HT, dan personel TNI yang dimasukkan dalam kepanitiaan Kejurnas. “Kami sangat senang dan puas karena mendapatkan dukungan dan respon positif dari Pangdam IM,” ujar Nyak Amir yang juga dosen FKIP Unsyiah.

Dukungan dari Pangdam IM, kata Nyak Amir, menambah semangat Pengprov Perpani Aceh dan panitia pelaksana untuk menyukseskan kejuaraan ini. Melalui ajang itu diharapkan dapat memberi manfaatkan kepada Aceh dari berbagai sisi. Terutama untuk meningkatkan pembinaan atlet panahan di Aceh sehingga berprestasi di tingkat nasional, seperti pada PON XIX 2016 di Jawa Barat. Kejuaraan ini juga membuat banyak peserta dari berbagai provinsi akan datang ke Aceh untuk bertanding atau melihat berbagai objek wisata. “Sebagai tuan rumah kita bertekad untuk menyukseskan even ini dan nantinya Aceh bisa mendapatkan kepercayaan menggelar kejuaraan lain,” ujarnya.

Pangdam IM, Mayjen TNI Fachruddin S.Sos menyatakan, bahwa Kodam IM siap mendukung untuk suksesnya pelaksanaan Kejurnas Panahan di Aceh mulai dari tempat, tenda, bahkan sampai kesiapan akomodasi. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkat minat wisatawan berkunjung ke Aceh. “Karena secara tidak langsung juga bisa meningkatkan perekonomian dan membawa nama baik Aceh ke provinsi lain bahwa Aceh ini aman,” kata Pangdam IM.

Kemudian, Pangdam IM berharap kepada penyelenggara, agar benar-benar mempersiapkan dengan matang dan akomodasi harus betul-betul terpenuhi. Mulai dari keamanan tempat penginapan atau di rumah-rumah. Untuk keamanan akan dilibatkan pihak TNI dan kepolisian, sehingga pengunjungpun benar-benar merasa aman di Aceh. “Kodam Iskandar Muda siap mendukung terlaksananya Kejurnas Panahan di Provinsi Aceh,” tegas Pangdam IM.(adi)