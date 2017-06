Protes Penggantian Bendahara, Perangkat Desa Lae Motong Mundur Massal

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Sebanyak 18 perangkat Desa Lae Motong, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam mengundurkan diri secara serentak sejak Jumat (9/6/2017) kemarin. Mundurnya para aparat desa secara massal ini sebagai protes terhadap Pj Kepala Desa Lae Motong, lantaran memberhentikan bendaraha desa sebelumnya.

Kabar mundurnya para perangkat desa di perbatasan Subulussalam dengan Aceh Singkil ini diperoleh Serambinews.com Sabtu (10/6/2017) melalui surat yang ditujukan kepada Pj Kepala Desa Lae Motong. Dalam surat itu, para perangkat desa menyatakan mundur lantaran menilai sang kades yang baru dilantik tidak netral. Pasalnya, pj dilaporkan memberhentikan bendaraha desa tanpa alasan dan dasar hukum.

Masih menurut para perangkat desa, jika pun pemberhentian karena alasan sang bendahara itu dekat dengan salah satu calon kepala desa, mereka menilai tidak mendasar. Pasalnya, segala proses penjaringan, penetapan dan kampanye pilkades belum dilaksanakan. Atas hal itu, para aparatur desa ini menyatakan komit untuk mengundurkan diri.

Sesuai kopian surat pengunduran diri aparat Desa Lae Motong yang diterima Serambinews.com, mereka adalah Syamsul Rizal Sagala, Kaur Pembangunan, Payan Manik, Kaur Pemerintahan, Amran Tarigan, kAur Kessos, Nurdin Cibro, Kadus Sejahtera, Makdin Tumangger Kadus Mulia dan Safwansyah Harahap Kadus Indah. Lalu Lukman Tinambunan, Imam Masjid Baitul Huda, Bahuddin Berutu Bilal Masjid Baitul Huda, Arpiandi Khatib, Sedih Berasa Gharim.

Kemudian, Banje Bancin, Rubiah, Banjir Padang Imam Mushalla, Almukmin Suhardi, Gharim Muslla Annur, Abdul Saud Situmeang, Imam Musalla, Sauti Banurea Gharim Musalla An Nur, Rasmi Padang Gharim Musalla Al Ikhlas, Karsono Imam Musalla An Anhar serta Kabul Gharim Musalla An Anhar. (*)