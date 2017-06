Dewan Nilai Pembangunan Gedug DPRK Asal Jadi

BANDA ACEH - Komisi C DPRK Banda Aceh menilai pembangunan ruang sidang gedung DPRK yang telah selesai pengerjaannya tahun 2016 dibangun asal jadi. Selain dinding telah retak-retak juga plafon telah bocor. Hal itu diungkap Ketua Komisi C, Mahyiddin usai melihat bangunan itu bersam Sekretaris serta anggota Komisi C DPRK Banda Aceh, Jumat (9/6).

Ketua Komisi C, Mahyiddin bersama Sekretaris Tasrif B ST, dan dua anggota yaitu Zulfikar dan Abdul Rafur yang melihat bangunan itu bersama Serambi naik ke Lantai IV yaitu lokasi ruang sidang berada. Di ruang yang terbilang mewah itu, Mahyiddin CS menunjukkan ‘cacatnya’ bangunan karya kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banda Aceh itu.

“Apa layak kalau ruang ini dijadikan tempat pelantikan Wali Kota baru nanti? Apa yang seperti ini layak diserahterimakan?” ujar Mahyiddin sambil membuka kotak hydrant (pemadam api gedung) yang masih kosong.

Sekretaris Komisi C, Tasrif juga memperlihatkan langit-langit gedung yang berantakan. Tampak bekas rembesan air, AC yang rusak, kabel bergelantungan, dan berbagai interior gedung yang sudah mengelupas. “Seandainya hari ini hujan, kita bisa sama-sama menyaksikan air merembes dari plafon dan dinding paripurna,” kata dia, dan menyebut hampir 70 item di gedung itu harus diperbaiki. Tasrif menambahkan, masa pemeliharaan proyek itu tinggal kurang dari sebulan lagi (30 Juni). Maka dari itu pihaknya mendesak Dinas PU dan kontraktor untuk bertanggung jawab atas kerusakan itu.

Sementara Zulfikar mengatakan bentuk ruangan paripurna yang tidak fungsional. Beberapa posisi kursi anggota sidang terhalang tiang-tiang gedung, sehingga tidak bisa diduduki. Selain itu, beberapa ruang yang tidak diketahui fungsinya sudah copot pintu dan lantainya jorok.

“Gedung ini memakan biaya miliaran rupiah selama dua tahun ini. Tapi yang dibangun tidak sebanding dengan harganya,” kata dia. Saat ini lanjutnya, beberapa toilet milik komisi tidak bisa digunakan karena rusak. Bahkan lift pun pernah rusak, yang menyebabkan Satpam dan Staf DPRK terkurung beberapa menit di dalamnya.

Sedangkan Abdul Rafur menimpali soal interior bangunan yang berkualitas rendah. Mulai dari cat tembok yang luntur, tembok sudah retak-retak, lantai tidak rata, hingga perabotan yang sudah renggang. “Ini bukan hanya soal estetika gedung, tapi kekuatan bangunan ini juga patut dipertanyakan,” jelasnya.

Kabid Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas PU Banda Aceh, Yasir ST saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya bersama kontraktor segera memperbaiki beberapa item di gedung tersebut, sebab masa pemeliharaannya hingga akhir Juli 2017.(fit)