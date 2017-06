Budaya Shalat Jamaah di Hong Kong

OLEH ZAMZAMI ZAINUDDIN, alumnus Pesantren Misbahul Ulum Paloh, Asisten Peneliti pada Faculty of Education, The University of Hong Kong, melaporkan dari Hong Kong

HONG Kong merupakan negara semimerdeka penganut ideologi liberal (masyarakat yang bebas), berbeda dengan Cina yang komunis. Agama yang dianut masyarakat Hong Kong pun beragam. Budha dan Taoisme adalah agama dominan yang menjadi kepercayaan penduduknya secara turun-temurun. Kemudian disusul Protestan dan Katolik yang dipengaruhi oleh kekuasaan Inggris (British Hong Kong) selama 156 tahun (1841-1997).

Adapun agama Islam, Hindu, dan Sikh dianut oleh masyarakat pendatang atau imigran yang saat ini sudah menjadi warga negara Hong Kong.

Beberapa masjid besar dengan mudah bisa dijumpai di pusat keramaian Hong Kong, seperti Masjid Kowloon di Nathan Road atau Masjid Ammar di Wanchai Oi Kwan Road. Satu hal yang membuat saya kagum di sini adalah kuatnya budaya shalat jamaah umat muslimnya.

Dikarenakan kesibukan masyarakatnya yang tak bisa dihindari dan keinginan kuat untuk tidak meninggalkan shalat jamaah, maka masjid-masjid di Hong Kong menunaikan shalat jamaah dua tahap (kloter) setiap waktunya, terutama untuk shalat Zuhur, Asar, dan Isya.

Jangan heran jika di masjid-masjid akan terdengar dua kali azan setiap waktu shalat. Azan pertama dan kedua berselang satu jam. Ini berarti bahwa azan pertama untuk jamaah gelombang pertama, sedangkan azan kedua untuk jamaah gelombang kedua.

Azan hanya akan terdengar di dalam masjid karena muazin tidak diperbolehkan menggunakan toa seperti di negara-negara mayoritas muslim.

Untuk musim panas seperti saat ini, azan Zuhur dan jamaah pertama biasanya sekitar pukul 13.00, sedangkan azan dan jamaah kedua sekitar pukul 14.00. Bagi yang tak sempat shalat Zuhur berjamaah pada kesempatan pertama--karena hal-hal yang tak bisa dihindari-- kebanyakan akan menyempatkan waktu untuk shalat Zuhur berjamaah di gelombang kedua.

Jikapun ada hal-hal yang harus diburu dan tidak sempat menunggu jamaah kloter kedua, maka mereka akan membuat jamaah kecil sendiri, terdiri atas beberapa orang saja.

Begitu pula dengan waktu asar, azan, dan jamaah pertama sekitar pukul 16.00 dan kedua sekitar pukul 17.00. Untuk shalat Isya, azan dan jamaah pertama sekitar pukul 20.00 dan kedua sekitar pukul 21.00.