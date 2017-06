Aparat Desa Protes Dipecat Massal

MEULABOH - Tujuh aparat Desa Pasi Ara, Kecamatan Woyla Aceh Barat menyatakan protes kepada camat dan keuchik atas kebijakan memecat mereka secara sepihak berdasarkan surat yang diteken Camat Woyla Ika Suhanas Adlim.

Ketujuh aparatur desa yang dipecat massal itu yakni Nurdin Us (Kaur Kesra), Abdul Murad (Kaur Pembangunan), Said Basyah (Kaur Pemerintahan), M Yatim (Kadus Budikari), Said Syarif (Kadus Ekonomi), Syarif Rasyidin (Kadus Air Mata) dan Said Usman (Kadus Blang Pereulak). “Surat pemberhentian itu Sabtu (10/6) diserahkan kepada kami,” kata Nurdin Us, Kaur Kesra Desa Pasi Ara, Kecamatan Woyla Aceh Barat saat mendatangi Biro Serambi, Minggu (11/6).

Tujuh aparat desa tersebut juga turut memperlihatkan surat pemberhentian mereka yang diteken Camat Woyla, Drs Ika Suhanas Adlim tertanggal 2 Mei 2017. Menurut Nurdin surat tersebut ilegal dan pihaknya meminta ditinjau ulang.

Menurut Nurdin yang mewakili rekannya yang lain pemberhentian mereka dilakukan tanpa melalui prosedur dan konfirmasi serta koordinasi. “Kami kecewa kepada camat dan keuchik yang tidak mempertanyakan dulu kepada kami. Keuchik yang saat ini menjabat di desa kami Pjs (pejabat sementara). Dalam aturan Pjs tidak dibenarkan memberhentikan sepihak aparat desa,” katanya.

Nurdin menyebutkan pihaknya akan menempuh jalur hukum karena kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan dan menimbulkan kesan miring di tengah masyarakat dan keluarga. Sebab, katanya, selama ini dalam menjalankan tugas mereka tidak bermasalah. Mereka juga mendesak agar dilaksanakan pemilihan keuchik yang baru karena sudah setahun lebih keuchik dijabat Pjs.

Pjs Keuchik Pasi Ara Said Idrus dikonfirmasi Serambi mengatakan pergantian tujuh aparat desa berawal dari usulan masyarakat yang diteruskan kepada Tuha Peut dilanjutkan kepada camat. Menurutnya masyarakat berharap adanya peremajaan aparat desa karena yang menjabat sudah sangat lama dan bahkan ada yang sudah 20 tahun. “Ini bukan keinginan saya. Itu usulan masyarakat untuk peremajaan,” kata keuchik.

Sementara itu Camat Woyla Ika Suhanas Adlim kepada Serambi membenarkan bahwa pemberhentian tujuh aparat Desa Pasi Ara dilakukan dengan hormat setelah pihaknya menerima usulan dari keuchik dan Tuha Peut. “Dalam aturan juga didibenarkan Pjs mengganti aparat desa. Dalam waktu dekat setelah Lebaran Idul Fitri ini akan diadakan pemilihan keuchik yang sebelumnya tertunda karena larangan pada Pilkada,” jelas Camat Woyla.(riz)