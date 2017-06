Capella Gelar AHM Best Student

Pimpinan Dealer Capella Honda Banda Aceh, Saifullah bersama Marketing Manager PT Capella Dinamik Nusantara, Hermawan Kunhardi dan Manager Promosi PT Capella Dinamik Nusantara, Hendro menggelar konferensi pers terkait peluncuran All New BeAT Street eSP, di Showroom Capella Peunayong, Banda Aceh, Jumat (2/12) malam

BANDA ACEH - PT Capella Dinamik Nusantara, Selasa (13/6) kembali menggelar even akbar tahunan berlabel ‘Astra Honda Motor (AHM) Best Student 2017.’ Even tersebut merupakan ajang pencarian bakat entrepreneur muda di tingkat SMA sederajat yang berlangsung di Banda Aceh.

Setelah mengumpulkan dan menganalisa puluhan karya tulis ilmiah bertema ‘Young Entrepeneur’ yang masuk dari berbagai kabupaten/kota di Aceh, maka terpilih tujuh besar finalis AHM Best Student di tingkat regional.

Ketujuh finalis tersebut adalah Rani Salsabila Efendi (SMAN 10 Fajar Harapan), TM Jamil (SMAN 1 Banda Aceh), Robby Agustian (SMAN 12 Banda Aceh), Nurul Hasanah (MAN Kota Bakti), Annisa Nurul Iman (SMAN 1 Bireuen), Ayu Wulandari (SMAN 1 Kejuruan Muda), dan M Daffa Reza (SMAN 1 Takengon).

Capella Honda dalam rilis yang diterima Serambi, Rabu (14/6) disebutkan, finalis berkumpul di Capella Peunayong pada Rabu (14/6) untuk mengikuti seleksi regional dengan cara mempresentasikan wirausaha atau bisnis yang sudah dijalankan.

Presentasi dilakukan di depan juri independen yang diwakili Dinas Pendidikan Banda Aceh, dua guru dari Banda Aceh, entrepreneur muda, Nurzahidah STP dan Kurniady Halim (Honda Customer Care Center Capella Honda).

Finalis juga diajak untuk keliling kota dan mengunjungi museum Aceh, serta wisata religi di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Acara tersebut juga dirangkai dengan seminar motivasi yang disampaikan Nurzahidah dengan tujuan untuk memacu semangat wirausaha finalis AHM Best Student 2017.

Manager Honda Customer Care Centre, Kurniady Halim menambahkan sebagai pengusaha muda, jalan yang ditempuh tentu tidak gampang. Dari 100 orang yang memulai usaha, hanya empat orang yang mampu bertahan melewati tahun kedua.

“Tapi finalis AHM Best Student sebagai pengusaha muda tidak boleh mudah menyerah, dan kita harus menjadi bagian dari 4 persen tersebut. Sehingga kita dapat berperan dalam ekonomi bangsa dan mendukung Indonesia menjadi negara maju yang pertumbuhan ekonominya dimotori wirausaha,” ungkapnya.(una/rel)