Masih Adakah Keadilan HAM di Aceh?

Oleh Chairul Fahmi

TATAPAN mata Saddam --bocah yang 15 tahun lalu masih berumur 8 tahun-- terlihat menyimpan sejuta dendam. Ia seakan tak dapat melupakan saat ibunya ditembak mati di depan matanya, ketika azan Magrib berkumandang. Dia tidak tahu apa salah ibunya dan tidak mengerti apa yang terjadi saat konflik Aceh dulu. Tidak memahami mengapa manusia bersenjata rela menghabisi nyawa orang yang telah melahirkannya dan begitu tragis pengalaman hidupnya.

“Apa cita-cita Saddam,” tanya saya. “Saya ingin menjadi tentara, ingin membunuh orang-orang yang telah menembak ibu saya,” jawabnya. Saya terdiam, membisu dalam perasaan yang begitu menusuk dan menyakitkan. Tapi raut wajah Saddam tidak ada rasa takut. Yang terpatri hanya rasa benci dan rasa ingin membalas darah ibunya yang tumpah.

Potret cerita seorang bocah Saddam itu merupakan satu dari sejuta kisah pilu masa lalu Aceh. Kisah tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh sejak diberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989 sampai 22 Agustus 1998, dan disertai kebangkitan perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah pencabutan DOM. Namun pemerintah pusat memutuskan melanjutkan operasi militer (TNI/Polri) di bawah Operasi Rencong, operasi damai, penetapan status darurat militer, dan darurat sipil dan kemudian berakhir dengan perjanjian damai (MoU) di Helsinki, Finlandia.

Pelaggaran HAM yang dicatat oleh Forum Peduli HAM Aceh (1999) menemukan 1.321 warga sipil dibunuh, 1.958 diculik/hilang, 3.430 mengalami penyiksaan, 128 diperkosa, dan 597 kasus pembakaran rumah. Sementara selama status Darurat Militer (19 Mei 2003 - 13 Mei 2004), diperkirakan 2.000 orang terbunuh, baik di kalangan kelompok yang bertikai dan warga sipil.

MoU Helsinki

Megabencana tsunami pada 26 Desember 2004 telah mendorong para pihak yang bertikai untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 30 tahun. Tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia dan GAM telah melahirkan perjanjian damai (MoU) yang ditanda-tangani oleh perwakilan pemerintah RI Hamid Awaluddin, dan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, pada 15 Agustus 2015 di Helsinki, Finlandia.

MoU Helsinki bukanlah traktat, konvensi atau treaty antar dua Negara, melainkan hanya suatu perjanjian “itikad baik” kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan dan menemukan win-win solution, yaitu suatu solusi bersama untuk bersama. Artinya GAM tidak lagi berperang untuk memerdekakan Aceh, dan menerima klausula “proposal” dari perwakilan RI sebagai suatu wilayah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara umum, kandungan MoU Helsinki terdiri dari (1) pemerintahan Aceh (governing of Aceh); (2) Hak Asasi Manusia (Human Right); (3) pengampunan dan reintegrasi dalam masyarakat (amnesty and reintegration into society); (4) masalah keamanan (security arrangement); (5) pembentukan pemantauan (establishment of Aceh Monitoring Mission); dan (6) penyelesaian sengketa (dispute settlement).

Satu klausul MoU Helsinki yang masih “bermasalah” adalah tentang penegakan HAM di Aceh. Di dalam MoU disebutkan bahwa pemerintah RI mempunyai kewajiban tiga hal utama: Pertama, pemerintahRI akan merujuk kepada konvensi internasional PBB tentang hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Kedua, peradilan HAM akan didirikan di Aceh, dan ketiga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan didirikan oleh KKR Nasional dengan tugas memformulasikan dan menentukan ukuran-ukuran rekonsiliasi.

Namun MoU Helsiki bukanlah sebagai norma hukum, melainkan hanya sebagai pernyataan kesepahaman atau komitmen politik (political commitment) para pihak, yang menurut Munir Fuadi (1998), MoU merupakan perjanjian pendahuluan yang berisi ketentuan-ketentuan pokok, kemudian dijabarkan dalam ketentuan lainnya, yang dalam konteks ini yaitu UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).