Selama Ramadhan, Beli Datsun Gratis Velg Racing

* Juga Asesoris dan Voucher Belanja Jutaan Rupiah

BANDA ACEH - PT Wahana Wirawan sebagai dealer resmi Datsun di Aceh menggratiskan asesoris berupa velg racing, roof monitor, electric lamp, fog lamp, dan voucher belanja jutaan rupiah bagi setiap pembelian produk Datsun selama Ramadhan 1438 H.

Kepala Cabang Nissan Datsun Aceh, Hamdansyah didampingi Supervisor Datsun Aceh, Bernard menyampaikan hal ini kepada Serambi disela Showroom Event di showroom setempat, Lampeuneurut, Aceh Besar, Jumat (16/6).

“Kami juga mengundang konsumen yang ingin membeli Datsun sebagai mobil pilihannya sewaktu mudik lebaran dengan program-program spesial Ramadhan, yaitu free asesoris,” kata Hamdansyah.

Ia menyebutkan harga per unitnya tetap sama seperti pada bulan lainnya, hanya saja pada Ramadhan diberikan bonus berupa gratis asesoris untuk tiap pembelian produk Datsun.

Datsun Go 1.2 T Option dibanderol Rp 127.200.000/unit, Datsun Go 1.2 T Aktive Rp 132.200.000/unit, Datsun Go 1.2 T Aktive IMG Rp 138.700.000/unit, Datsun Go 1.2 T Aktive SV Rp 140.200.000/unit, Datsun Go+1.2 T Standart Rp 134.000.000/unit, Datsun Go+1.2 T Option Rp 137.000.000/unit, Datsun Go+1.2 T Style Rp 142.600.000/unit, dan Datsun Go+1.2 T Option IMG Rp 148.600.000/unit.

“Pembelian dapat dilakukan secara cash maupun kredit dengan DP minimal Rp 15 juta,” sebutnya.

Supervisor Datsun Aceh, Bernard menambahkan selama Ramadhan ini permintaan paling banyak adalah Datsun Go 1.2 T Aktive karena terlihat lebih stylish dan tersedia dengan baragam warna seperti merah, putih, hitam, silver, dan grey.

“Untuk produknya cukup tersedia ready stok. Sebab jauh-jauh hari kita sudah melihat momentumnya pada setiap lebaran penjualannya lebih tinggi,” ujarnya.

Selama bulan suci Ramadhan, pihaknya juga mengadakan pameran di Suzuya Mall, Seutui, Banda Aceh mulai pagi hingga malam. Konsumen juga dapat memesan di pameran tersebut. “Pamerannya akan berlangsung sampai Minggu ini,” demikian Bernard. (una)