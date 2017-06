Ingin Mudik, Buru Toyota

SATU grup musik lokal memberi hiburan kepada para konsumen bazaar All New Sienta di showroom PT Dunia Barusa Banda Aceh

BANDA ACEH - Idul Fitri 1438 H yang hanya sepekan lagi bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk mudik ke kampung halaman bersama anggota keluarga. PT Dunia Barusa, dealer resmi Toyota di Aceh terus membuka pesanan kepada warga Aceh yang ingin berlebaran dengan mobil Toyota.

“Kami tetap membuka pesanan mobil untuk warga Aceh yang ingin mudik ke kampung halaman, baik membeli secara tunai maupun kredit,” jelas Azhar, Branch Manager PT Dunia Barusa Banda Aceh, Sabtu (17/6). Dia mengatakan seluruh jenis mobil ada, tetapi warna dan type, termasuk unitnya sudah terbatas.

Dia menyatakan pesanan sebelum Idul Fitri disesuaikan dengan lembaga pembiayaan atau leasing yang tutup pada 24 Juni 2017. “Jika membeli secara kredit, paling lambat pada 22 Juni sudah melakukan pemesanan, termasuk menyerahkan uang muka,” ujarnya.

Dia mencontohkan lembaga pembiayaan Oto Multiartha tutup mulai 24 sampai 28 Juni, kemudian Mandiri Tunas Finance juga tutup pada 24 Juni dan BCA Finance mulai 22 Juni sampai 1 Juli 2017. “Untuk pembelian secara kredit disesuaikan dengan lembaga pembiayaan,” urainya.

Tetapi, katanya, mobil yang dipesan harus disesuaikan dengan stock yang ada, karena pengiriman dari TAM Jakarta sudah tidak ada lagi sejak beberapa hari lalu. “Kami masih punya stock beberapa jenis mobil yang siap dibawa pulang calon konsumen,” jelas Azhar.

Dia menambahkan pada Minggu (18/6), showroom tetap buka untuk menerima pesanan mobil. Dikatakan, pihaknya masih memiliki stock beberapa unit Avanza type G, Sienta, Yaris, Rush S M/T TRD Ultimo dan Sportiove serta mobil murah Agya dan Calya.

Sedangkan untuk Innova, type yang ada yakni G A/T, Q A/T, termasuk Innova Venturer 1 unit dan 2 unit Innova V A/T bensin. Dikatakan, Paket Mantap Ramadhan masih diberlakukan sampai akhir bulan ini, seperti Agya G M/T, sebesar DP Rp 30.980.00 dan cicilan Rp 3.677.000/bulan selama 5 tahun atau 60 bulan.

Untuk Rush TRD Ultimo, DP ditetapkan sebesar Rp 31.940.000 dengan cicilan Rp 6.488.000/bulan selama 5 tahun. Lain adiknya Avanza, Calya G M/T, DP Rp 34.910.000 dengan cicilan Rp 3.794.000/bulan selama 5 tahun. Mobil canggih Sienta V A/T dapat dibawa pulang DP Rp 25.160.000 dengan angsuran Rp 6.926.000/bulan, juga 60 bulan.

Nah, bagi yang ingin memboyong mobil ‘sejuta umat’ All New Avanza G 1.300 cc M/T, maka uang muka yang harus dipersiapkan sebesar Rp 28.380.000 dengan cicilan Rp 5.405.000/bulan, juga selama 60 bulan atau 5 tahun.

Selain itu, Azhar juga menyinggung tentang servis mobil yang telah disiapkan di sejumlah posko, selain di showroom. Disebutkan, selama liburan lebaran, petugas piket tetap standby, sehingga calon konsumen yang mengalami masalah dapat menservis mobil, sehingga liburan Idul Fitri tetap nyaman.

Dia menjelaskan showroom dan servis mulai buka pada 27 Juni, tetapi banya petugas piket sampai 1 Juli 2017 dan kembali normal beroperasi pada Senin (3/7). Azhar berharap, warga Aceh dapat memanfaatkan momen ini untuk memiliki mobil baru Toyota yang digunakan untuk mudik, apalagi stock masih tersedia.

Azhar menegaskan pelayanan selama bulan Ramadhan ini tetap dioptimalkan, sehingga seluruh harapan warga Aceh dapat terpenuhi. “Kegembiraan selama Idul Fitri 1438 H akan lebih terasa dengan hadirnya mobil Toyota di tengah-tengah keluarga,” harapnya.

Disebutkan, konsumen dapat mendatangi langsung showroom atau aoutlet di wilayah masing-masing. Wilayah barat-selatan terdapat showroom di Meulaboh, Aceh Barat. Wilayah pesisir, shworoom Banda Aceh, outlet Sigli dan showroom Lhokseumawe serta wilayah tengah, outlet Takengon.(muh)