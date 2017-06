Korupsi, Angket DPR dan KPK

Oleh Zainal Abidin

KELIARAN laku (perilaku) korupsi dalam pelbagai modus operandinya alih-alih dihentikan, untuk dikurangi pun tidak mudah. Data terkini masih mendudukan Indonesia berdasarkan skor indek korupsi dalam cermin buram di mata dunia. Skor Indek Persepsi Korupsi Indonesia 2016 adalah 37 (0 sangat korup, 100 sangat bersih), berada pada peringkat ke-90 dari 176 negara. Korupsi di Nusantara terjadi bukan lantaran cekikan kebutuhan dasar, tetapi korupsi lantaran dorongan ketamakan.

Oleh karenanya tidak ada korelasi antara kemiskinan dan merebaknya korupsi. Justeru sebaliknya, semakin tinggi tingkat kekayaan seseorang dan semakin besar wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, semakin besar uang/keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi. Kasus-kasus yang telah terjadi di Republik ini semakin menunjukkan kebenaran tesis di atas bahwa korusi dipicu oleh hasrat ketamakan dan soal kekuasaan (budaya kekuasaan). Korupsi adalah sumber segala bencana dan kejahatan, the roots of all evils. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang memiliki sifat dan karakteristik sebagai kejahatan internasional (internatonal crime).

UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006 dinyatakan korupsi sebagai kejahatan internasional karena dasyatnya multiplikasi daya rusak dari laku korupsi; merusak demokrasi, merusak hukum (pembuatan perundangan dan penegakannya sarat dengan suap-menyuap), menghambat pembangunan, merusak pasar, merusak kualitas hidup (korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan), membahayakan keamanan manusia dan korupsi melanggar hak asasi manusia.

Tersajikan fakta dan dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa korupsi terjadi di jantung kekuasaan negara sebagai arena episentrum korupsi dalam stadium akut. Trias Corruptica; legislathieves, executhieves and judicathieves. Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke area jantung kekuasaan negara, mulai kekuasan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun di kekuasaan negara lainnya. Kiprah lembaga negara sebagai personifikasi kekuasaan negara itulah membuat magnitude laku korupsi menyeret bangsa kita ke dalam “situasi bahaya” atau “situasi de facto darurat korupsi”.

Pengeroposan dari dalam

Mokhtar Pabottingi, Profesor Riset LIPI bertutur bahwa sulit bagi kita untuk menolak kenyataan negara-nasion kita sedang mengalami pengeroposan dari dalam. Pengeroposan dari dalam, terutama lewat menggilanya praktik korupsi pada hampir keseluruhan mekanisme politik kita, berlipat-lipat kali lebih mengancam keberlanjutan Republik ini dibandingkan ancaman disintergrasi dan/atau bahaya-bahaya lain yang ikut merebung bangsa kita ini. Negara-nasion kita tidak sedang mengalami kehancuran dari luar atau dari periferi, melainkan dari episentrum korupsi pada jantung kekuasaan kehidupan politik kita.

Perspektif teoritis Giovanni Sartori dalam karyanya dikatakan salah satu gejala paling mutakhir terlihat bahwa pada sistem politik itu sendiri telah menjadi akar tunjang pelbagai korupsi, terutama dalam skala-skala besar. Dan ini menimbulkan bukan hanya ketakpercayaan dan kekecewaan berat pada hampir keseluruhan proses atau praktik politik, melainkan juga kemarahan besar terhadapnya.

Suatu sistem politik yang korup akan memakan bangunan politiknya sendiri. Itulah yang disebut Sartori sebagai the politics of anti-politics, atau Pabottingi menyebutnya “sistem politik bunuh diri” (the suicidal political system) - sistem politik yang bekerja untuk menghancurkan sendiri bangunan negara-nasionalnya, yang mestinya ia bina dan junjung. Bisa juga dalam sebutan yang lebih keras treasonous political system (sistem politik yang menjadi biang pengkhianatan), sebab tampaknya sebutan inilah yang pas dikenakan pada sistem politik Indonesia saat ini.

Betapa luas dan mendalamnya multiplikasi laku korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan bersama sehingga hampir semua sektor kekuasaan terbelit penyakit korupsi sampai-sampai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun yang dibentuk untuk mengaudit keuangan negara juga terjebak sangkaan skandal korupsi pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ternyata WTP juga bisa diperjual-belikan. Kondisi merajalelanya korupsi tanpa punitas sudah mencapai titik darurat korupsi harus ditangani secara darurat pula.

Beberapa lembaga anti korupsi pernah dibentuk oleh negara untuk melawan wabah korupsi, hanya KPK yang telah mampu membuktikan dirinya membongkar kasus-kasus praktik korupsi besar. Akan tetapi langkah KPK dalam menumpas korupsi tidaklah mulus-rata, melainkan jalan terjal penuh tantangan, bahkan nasibnya pernah hampir diujung tanduk pembubaran akibat counter attack dari para penikmat korupsi. Oleh karena kekuasaan sebagai tempat membiaknya korupsi (premis mayor), konklusi linernya, maka KPK dalam memberantas korupsi akan berhadapan kekuasaan. Ragam serangan yang melanda KPK dalam sejarah keberadaannya seperti melemahkannya melalui regulasi (perundang-undangan), mentersangkakan pimpinan KPK dalam kasus Susno Duadji (Bibit-Chandra). Pada kasus BG, Bambang Widjojanto-Abraham Samad jadi tersangka, di kasus Simulator SIM (Djoko Susilo) penyidik KPK Novel Baswedan ditersangkakan, di awal 2017 Novel Baswedan diairkeraskan, dan terakhir KPK diangketkan terkait dengan perkara KTP-el.