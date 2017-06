Bukti Dangkalnya Iman

Hanya gara gara ingin menikah lagi, dan menjadikan isu istri tak berketurunan sebagai kambing hitam--walau baru dua tahun dinikahi--Junaidi (34), karyawan PT Socfindo Darul Makmur, Nagan Raya, nekat menghabisi istrinya, Masdiana (28) secara sadis. Wanita yang berprofesi sebagai guru honorer yang selama ini juga ikut menafkahi rumah tangganya, dieksekusi sang suami dibantu adik sepupunya, Muhammad Daud (32), warga Pulo Teungoh Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya.

Junaidi adalah potret utuh dari suami yang gelap mata karena kehendak syahwat yang tak jelas juntrungnya. Lelaki bukan hanya mejadi sekadar pelakon kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi yang lebih tepat adalah pembunuh di dalam rumahnya sendiri.

Seperti diakui Kapolres Nagan Raya, AKBP Mirwazi SH MH didampingi Wakapolres Kompol Sutan Siregar dan Kasat Reskrim AKP Iswar, melalui harian ini edisi kemarin, kasus ini terbongkar setelah polisi berhasil menemukan titik koordinat dua unit hp milik Masdiana yang sebelumnya dikabarkan hilang setelah korban ditemukan tewas.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Junaidi dan Muhammad Daud dibidik dengan Pasal 340 juncto 338 KUHPidana berupa pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati.

Kematian tragis Masdiana terjadi di tengah isu penindasan terhadap wanita yang terus menerus menjadi perbincangan hangat. Perjuangan penghapusan KDRT nyaring disuarakan organisasi, kelompok atau bahkan negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984.

Bila ditinjau dari sisi syariat islam, kekerasan terhadap wanita adalah bentuk kriminalitas (jarimah). Atau tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara’, bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap wanita harus distandarkan pada hukum syara’.

Secara kasat mata, tindakan sadis Junaidi menghabisi istrinya, semata mata karena dangkalnya iman, serta minimnya penghargaan terhadap sebuah mahligai yang bernama rumah tangga.

Lebih dari itu, kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Derajat agamis seseorang menjadi picu atas tingkah laku secara keseharian. Betapa tidak, saat Bulan Ramadhan semua insan fokus bertaubat, Junaidi dengan enteng menghabisi istri yang selama ini menjadi pendampingnya. Bagi seorang Junaidi, sepertinya Ramadhan itu hanyalah hari hari biasa yang berlalu begitu saja, tanpa makna sedikitpun karena hati sudah tertutup rapat terhadap hidayah.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun dalam keluarga dan lingkup sosial yang lebih luas.

Terlepas dari semua itu, kita berharap jajaran aparat hukum memberikan ganjaran setimpal atas horor dalam rumah tangga yang dilakukan Junaidi dan Muhammad Daud. Ancaman hukuman mati yang telah diutarakan oleh penyidik di Nagan, setidaknya juga menjawab ekspektasi hukum masyarakat terhadap kasus ini. Setidaknya menjadi pelajaran bagi siapapun pelakon kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk tidak melakukan hal yang sama.

Karena jika dikaitkan dengan hukum Islam, membunuh atau ‘menghilangkan’ nyawa seseorang. Sanksi bagi pelakunya adalah qishas (hukuman mati). Firman Allah SWT: “Diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (Qs. al-Baqarah [2]: 179). Sekali lagi, itu jika berlaku Hukum Islam.