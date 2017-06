Pawai Jangan Bawa Petasan

* 38 Kelompok Mendaftar Lomba Pawai Takbir NU

* Pemko Lhokseumawe Pawai Keliling Kota

LHOKSUKON - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Aceh Utara mengadakan musabaqah (lomba) pawai takbir, pada Sabtu (24/6) malam. Kegiatan yang diikuti puluhan organisasi masyarakat Islam, dimulai usai shalat Isya, bertempat di kawasan Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Dijadwalkan, Bupati Aceh Utara akan membuka lomba itu.

Rombongan pawai takbir akan berangkat dari Landing ke Lhoksukon, lalu melewati Meunasah Dayah masuk ke Kecamatan Matangkuli, lalu ke Tanah Luas, Syamtalira Aron dan kembali ke Landing. “Sudah ada 38 kelompok peserta yang mendaftar. Pendaftarannya gratis,” kata Ketua NU Aceh Utara Tgk T Zulfadli didampingi Panitia Tgk Fazil kepada Serambi, kemarin.

Peserta lomba tidak dibenarkan menggunakan sepeda motor dan membawa barang seperti petasan dan jenisnya. Penilaiannya meliputi takbir, dekorasi, kekompakan dan adab. Setiap kelompok peserta minimal membawa tiga unit mobil yang sudah dihiasi. Juara I mendapat hadiah Rp 3 juta plus tropi, juara dua Rp 2 juta plus tropi, dan juara tiga Rp 1 juta plus tropi.

Sementara Pemko Lhokseumawe akan menggelar takbir keliling kota pada Sabtu (24/6) malam. Kegiatan itu akan dimulai setelah shalat Isya. Rombongan berangkat dari halaman Masjid Agung Islamic Center menuju Jalan Merdeka, Jalan Kenari, Jalan Darussalam, dan sampai Simpang Pertamina, rombongan menuju Jalan Samudera, Jalan Iskandar Muda, kembali ke Jalan Merdeka dan Islamic Center.

Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Lhokseumawe, T Mansur, kemarin mengatakan, peserta takbir adalah masyarakat dari 68 gampong, instansi pemerintah dan pihak perbankan.

Sementara itu, Tgk H Muhammad Jafar (Abi Jafar Lueng Angen), pimpinan Dayah Darul Huda Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, akan bertindak sebagai khatib shalat Id 1 Syawal 1438 Hijriah di Masjid Agung Baiturrahim Lhoksukon, Aceh Utara, Minggu (25/6). Sedangkan shalat akan diimami Tgk H Jamaluddin Ismail, imam besar masjid tersebut.

Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Agung Baiturrahim Lhoksukon H Amirullah mengatakan, pada Sabtu (24/6) malam akan diadakan takbir di masjid setempat yang akan dihadiri Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib, bersama unsur muspida dan para kepala SKPK.

Sementara itu, khatib shalat Id di Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe adalah Tgk Ali Imran, pimpinan Pasantran An Nahla Panggoi, Lhokseumawe. Sedangkan imam Tgk Jamhuri Ramli dari Banda Aceh. Shalat Id di Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe akan dimulai pukul 07.00 WIB.(jaf/bah)