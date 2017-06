Tradisi ‘Open House’ di Aceh

Oleh M. Adli Abdullah

Bendera Aceh meubintang beuleun. Geutamah peudeung tampok suasa. Geutanyoe puasa ka troh sibuleun. Ta meukhanduri bak uroe raya. (Nadham Aceh)

NADHAM Aceh di atas sering diucapkan pada setiap hari raya puasa atau hari raya Idul Fitri yang jatuh pada setiap 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Nadham ini membuktikan bahwa tradisi open house menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat di Aceh. Hari raya puasa di Aceh biasanya akan dilewati dengan silaturahmi dan pajoh khanduri, yang diberikan kepada sanak saudara dan handai taulan. Makanya suasana hari raya puasa di Aceh berlangsung selama satu bulan penuh. Bukan tiga hari seperti kelaziman di dunia Islam. Bahkan untuk bulan Syawal di Aceh secara khusus disebut dengan buleun uroe raya.

Berkaitan dengan hari raya puasa, pada masa jayanya Kerajaan Aceh, Sultan, Uleebalang, serta pembesar negeri mengadakan open house kalau istilah sekarang, yaitu khanduri raya untuk rakyat berkunjung ke istana atau tempat kediaman resmi mareka. Pajoh khanduri ini tidak hanya dilakukan pada saat hari raya tetapi juga di Aceh dilakukan pada saat mendapat kenikmatan (khanduri udep) dan atau pada saat ditimpa musibah (khanduri matee).

Kisah open house di Aceh sangat apik dicatat oleh seorang pengembara Eropa yang pernah singgah di Aceh, Warwijck dan SebaldeDe Weert yang berada di Kerajaan Islam Aceh Darussalam pada 14 Januari sampai dengan April 1603 pada masa pemerintahan Sultan Saidil Mukammil (1589-1604) (baca: Warwijck en Sebalde de Weert, Oost-Indische Compagnie en de maatregelen der Nederl. regering betr. de vaart op Oost-Indie. 2e verm. dr. Leyden, 1857, hlm 12). Dalam catatan dia, di mana pada 14 Maret 1603, terjadi akhir puasa di Kerajaan Aceh. Sultan memerintah pembesar istana bersama rakyat untuk melihat bulan, jika bulan terlihat berarti puasa sudah berakhir. Jika tidak, maka puasa akan dilanjutkan pada hari berikutnya.

Adat kebiasaan

Dia mencatat juga bahwa rakyat Aceh melaksanakan hari “paskah”, maksud dia hari raya puasa menurut adat kebiasaan, seperti yang dipraktikkan di Turki yang menjadi kiblat kerajaan Aceh dalam hal agama dengan bermazhab Syafii (Shafi’i scholen), sebagai mazhab resmi Kerajaan Aceh Darussalam dan politik. Sultan Saidil Mukammil juga memerintah menembak meriam (3-4 hari) pada malam hari raya. Tradisi ini sampai sekarang masih berlangsung di sebagian wilayah Aceh berupa teut beude trieng pada setiap hari raya.

Mengenai tata cara hari raya puasa ada ditulis dalam kitab Ma Baina as-Salatin yang menjadi UUD Kerajaan Aceh, di mana rakyat Aceh lebih mengenalnya dengan sebutan adat bak Poeteumeureuhom, di mana pada setiap hari raya puasa Kadhi Malikul Adil mohon ia berangkat Syah Alam. Maka berangkatlah Syah Alam ke Masjid Baiturrahman untuk sembahyang Hari Raya Puasa, yang diiringi dengan tabuhan genderang. berangkat kemudian berangkatlah Syah Alam. Sultan akan salat hari raya didampingi oleh para fakir dan syarif, para imam dan khatib, para hafiz, serta para qari dan muqri, baru diikuti kemudian oleh oleh pembesar lainnya, seperti para menteri dan uleebalang (lihat; Ma Baina as-Salatin).

Selesai shalat Idul Fitri, Warwijck dan SebaldeDe Weert, menyaksikan Sultan dan rombongan ke kembali ke istana. Saat itu, diadakan upacara peusijuek di mana sekarang menggunakan air ditaburi beras dan padi, sedangkan pada masa Kerajaan Aceh menggunakan beras ketan dengan emas. Setelah Sultan tiba di istana, rakyat berduyun ingin bersalaman dengan Sultan dan menunggu di alun-alun besar di depan istana. Saat itu, Sultan menjamu rakyatnya dan memberi kesempatan kepada rakyat untuk masuk istana, semua rakyat yang datang ke istana akan dilayani sebagai tamu khusus oleh Raja Aceh. Itulah model open house Aceh yang telah mentradisi dalam masyarakat Aceh.

Mengenai alun-alun istana ini juga dicatat oleh sumber Eropa lainnya, P Mundy yang berkunjung ke Aceh pada 1637. Dia menemukan sebuah Chowtree, yang merupakan tempat atau panggung yang ditinggikan, di tengah alun-alun, di mana biasanya Sultan Iskandar Thani (1636-1641) turun menemui rakyatnya (lihat; Mundy, P., & Anstey, L. M. (1907). The Travels of Peter Mundy in Europe and Asia, 1608-1667 (No. 17). Hakluyt society, hlm 124-125).

Jika ditilik lebih dalam, praktik open house model Aceh yang telah dipraktikkan sejak zaman kerajaan Aceh mempunyai dua tujuan penting: Pertama, membuka pintu istana selebar lebarnya kepada para elit kerajaan dan rakyat untuk dapat bertemu pemimpinnya. Kedua, untuk mengakhiri dendam dan permusuhan antar para elite dan sesama rakyat sehingga silaturahmi terus dapat dibina. Persoalan mengakhiri dendam dan permusuhan di Aceh sangat penting. Karena orang Aceh sangat suka berkonflik, maka tidak aneh dalam sejarah Aceh konflik itu seperti sirkulasi roda sepeda motor. Maka hari raya dijadikan sebagai media rekonsiliasi.