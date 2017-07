Ini PR Irwandi-Nova

Oleh Miswar Fuady

PEKERJAAN besar dan beban berat sudah menanti. Momentum pelantikan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 --yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juli 2017-- sesungguhnya adalah awal dari langkah besar yang harus diayunkan keduanya untuk membawa Aceh ke arah lebih baik. Setidaknya ada tiga pekerjaan rumah (PR) menunggu dituntaskan selama masa lima tahun kepemimpinan mereka: Pertama, mengejar pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022; Kedua, menyelesaikan target RPJMA 2012-2017 rezim Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) yang belum tuntas, dan; Ketiga, menyiapkan exit strategy pascadana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Dalam situasi normal, tanggung jawab Irwandi-Nova sebenarnya cukup hanya memenuhi target RPJMA di masa pemerintahan mereka, namun berhubung kondisi pembangunan Aceh semakin complicated akibat akumulasi kegagalan dalam pencapaian target outcome dan impact, serta bertepatan dengan momentum krusial keberadaan Dana Otsus, maka beban kerja pemerintahan Irwandi-Nova kelak menjadi bertambah berat dan tidak ada pilihan lain selain harus dientaskan. Ibaratnya dalam satu waktu mereka harus memikirkan tentang “kemarin”, “hari ini”, dan “besok”, semuanya sekaligus.

Terkait target RPJMA 2012-2017 ada tiga stressing policy warisan rezim Zikir yang belum tuntas dan hasilnya masih negatif, yaitu fungsionalisasi kegiatan terbengkalai, pencapaian MDG’s, dan agroindustri. Sementara untuk RPJMA 2017-2022, yang menjadi tanggung jawab utama pemerintahannya, Irwandi-Nova harus mancapai target maturasi dan industri manufaktur. Lalu, yang juga tak kalah genting adalah periode puncak penerimaan Dana Otsus dalam lima tahun pemerintahan Irwandi-Nova ke depan, 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU). Ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan menjadi stimulator kemajuan Aceh, jika tidak ingin Aceh kehilangan momentum.

Dampak serius

Ada dua dampak serius jika semua PR ini gagal dikerja-selesaikan oleh pemerintahan Irwandi-Nova. Pertama, RPJP 2005-2025 Aceh terancam gagal akibat akumulasi kegagalan target RPJMA yang pada masa pemerintahan Irwandi-Nova memasuki tahapan ketiga. Ketiga tahapan RPJMA awal ini sesungguhnya adalah momentum emas untuk melecut pembangunan Aceh, karena pada masa inilah sumber daya anggaran pembangunan Aceh berada pada titik puncaknya berkat kontribusi dana otsus. Sementara pada dua periode RPJMA berikutnya grafik besaran APBA kita akan menurun seiring penurunan alokasi dana otsus yang menjadi 1% saja dari DAU.

Kedua, dalam jangka panjang prospek keberlanjutan pembangunan Aceh akan memasuki fase bahaya akibat dana otsus gagal menjadi stimulan bagi akumulasi modal pembangunan dalam rangka memperkuat kapasitas dan kemandiran keuangan daerah. Jika ini terjadi maka paska dana otsus, Aceh akan terancam limbung, bangkrut dan akhirnya pada tingkat yang lebih parah (kembali) menjadi sangat tergantung pada Jakarta.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk ini, maka dari sisi program, welfare programs berkarakter karitatif dengan orientasi untuk “mengurangi bebah hidup (rakyat)”, dengan porsi yang seimbang perlu diikuti dan diperkuat dengan program-program berkarakter investatif untuk menjadi modal, garansi bagi pembangunan berkelanjutan di Aceh. Mengingat kapasitas keuangan Aceh yang saat ini terbatas dan masih sangat tergantung pada dana otsus, maka untuk memastikan kedua karakter program --yang keduanya telah termaktub dalam 15 Program Unggulan-- ini bisa berjalan saling komplementer. Pemerintahan Irwandi-Nova perlu proaktif mencari sumber-sumber pembiayaan lain non-APBA dan non-utang untuk meng-cover kedua karakter program ini bisa seiring sejalan.

Jika kita cermati 15 Program Unggulan Irwandi-Nova seperti disampaikan pada kampanye Pilkada 2017 lalu, sesungguhnya adalah program ambisius, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Bahkan jika dapat dikelola dan dilaksanakan dengan baik, akan memberi hasil dan manfaat maksimal, tentunya akan membawa Aceh ke arah lebih baik dengan indikator dan parameter keberhasilan yang juga sahih dan terukur. Ini tentunya bukan pekerjaan ringan, butuh tenaga ekstra untuk memastikan skenario itu berhasil. Konsekuensi logisnya adalah lima tahun kepemimpinan Irwandi-Nova ke depan tak terelakkan akan menjadi periode capek dan kerja keras.

Oleh karena itu, Irwandi-Nova perlu mengkonsolidasi energi dan sumber daya yang ada untuk memastikan pekerjaan besar mereka bisa berjalan mulus dan tetap on the track. Pada level politis, pertama, Irwandi-Nova perlu menjaga dan memastikan roda pemerintahannya berjalan stabil dan solid, jauh dari segala kegaduhan, kontroversi, dan gonjang-ganjing sebagaimana telah menjadi ‘prestasi’ pemerintahan Zaini. Kedua, Irwandi-Nova dalam semangat check and balances perlu memperkuat bargaining position eksekutif dalam relasinya dengan DPR Aceh untuk memastikan dukungan politis lembaga legisatif ini terhadap pemerintah mereka. Wacana yang sempat dilontarkan Irwandi untuk membangun “Koalisi Aceh Hebat” dengan merangkul partai-partai lokal dan nasional, kiranya dalam konteks ini adalah pendekatan yang sangat positif untuk terus dijajaki.

Reformasi birokrasi

Sementara pada level teknis, Irwandi-Nova perlu mereformasi birokrasi pemerintah Aceh yang kinerjanya masih jauh dari harapan. Pentingnya langkah ini bagi Irwandi-Nova adalah karena janji-janji politik calon pemimpin daerah akan diejawantah melalui program-program pembangunan. Sementara berhasil tidaknya pembangunan sebagai kristalisasi dari janji-janji politik tersebut sangat tergantung pada efektif tidaknya kinerja birokrasi yang berfungsi sebagai lembaga operator pembangunan. Sebaliknya di sisi lain, tidak bisa tidak, efektif tidaknya kinerja birokrasi itu sendiri sangat tergantung pada kemampuan manajerial pemimpin politik (kepala daerah) dalam mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan jajaran birokrasinya.