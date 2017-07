Pakar Ekonomi Unsyiah: Kepemimpinan Irwandi-Nova akan Lebih Baik

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Dr Amri mengatakan, ada sejumlah tantangan yang harus dijawab oleh Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dalam memimpin Aceh untuk lima tahun ke depan.

Tantangan tersebut terkait persoalan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.

Persoalan pendidikan dasar dan menengah mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan SMA dan perguruan tinggi terutama terkait pemberian beasiswa S1, S2 dan S3.

Selain itu, katanya, tantangan bidang kesehatan melalui program JKA yg sempat tertunda selama kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir).

Menurutnya, ketiga program adalah Indek pembangunan manusia. Apalagi, katanya, indikator ketiga bidang tersebut mudah diukur dan bisa dievaluasi setiap tahun.

"Kalau ini berhasil dicapai oleh Irwandi maka bisa dikatakan Irwandi-Nova berhasil, " kata Amri yang juga Ketua Umum Masyarakat Kabupaten Bireuen (IMKB) di Banda Aceh, Kamis (6/7/2017).

Oleh karena itu, Amri menyarankan untuk mencapai keberhasilan tersebut ini diperlukan tim kerja yang kuat dan solid, Karena yang mengeksekusi program tersebut terletak pada Eselon II dan Eselon III.

"Kalau yang dipilih menduduki pembantunya bukan orang yang tepat sesuai dengan tempat yang tepat (the right man on the right place), sama saja kepemimpinan Irwandi dengan pemerintahan sebelumnya, " katanya.

Amri berharap, kepemimpinan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah agar bisa jauh lebih baik dari pada kepemimpinan sebelumnya.

"Karena Irwandi sudah punya pengalaman dua periode sebelumnya. Jadi bukan ajang trial and error lagi," pungkasnya. (*)