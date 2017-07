Irwandi Permudah Layanan Kesehatan

* Sebagian Urusan Pasien Diambil Alih

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan segera membenahi sistem pelayanan kesehatan di provinsi ini, sehingga lebih memudahkan urusan administrasi setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)--melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan--dalam memperoleh layanan medis.

Langkah perubahan yang akan dilakukan Gubernur Irwandi adalah dengan cara menugaskan pegawai-pegawai yang beban kerjanya tidak terlalu banyak untuk membantu kelancaran urusan administrasi peserta BPJS Kesehatan. Mereka akan ditempatkan di unit-unit pelayanan kesehatan. Untuk uji coba tahap awal, unit pelayanan tersebut hanya ditunjuk dua, yakni Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA) dan RSU Meuraxa Banda Aceh. “Nah, di kedua rumah sakit itu akan ditempatkan sejumlah petugas dengan tugas khusus mempermudah urusan peserta JKN/BPJS Kesehatan,” kata Irwandi menjawab Serambi via telepon di Banda Aceh, Kamis (6/7) petang.

Hal yang sama sempat disinggung Irwandi Kamis pagi di halaman Kantor Gubernur Aceh saat ia memimpin apel perdana setelah sehari sebelumnya dilantik Mendagri menjadi Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Menurutnya, terobosan yang dia lakukan itu pada prinsipnya adalah mengambil alih sebagian urusan peserta JKN di Aceh. Konkretnya, pasien yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan, cukup menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) saja kepada petugas yang ditempatkan di RSUZA dan RSU Meuraxa.

“Seterusnya, pegawai tersebutlah yang mengurus sampai kartu BPJS Kesehatan diperoleh dan pasien tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus direpotkan oleh urusan administrasi yang selama ini sering dikeluhkan karena memakan waktu lama,” kata Irwandi.

Peserta JKN yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan juga akan dibantu oleh para petugas yang ditempatkan di RSU. Misalnya, untuk diuruskan surat rekomendasi berobatnya jika diperlukan.

Irwandi juga mencontohkan pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Selama ini, penanganan medis pada kesempatan pertama terhadap korban laka lantas sering tertunda karena alasan administrasi. Misalnya, KTP dan kartu BPJS Kesehatan si peserta belum difotokopi, belum ada rekomendasi, atau belum divalidasi oleh pejabat berwenang.

“Nah, ke depan urusan-urusan seperti ini menjadi tugasnya pegawai yang kita tempatkan di unit-unit pelayanan medis. Pasien atau keluarga pasien cukup menyerahkan KTP atau KK saja, ia langsung bisa berobat,” kata Irwandi.

Sebelumnya, saat memimpin apel perdana kemarin, Irwandi juga menyebut akan memudahkan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Plus. “JKA Plus akan dinikmati masyarakat Aceh setelah dilakukan pembenahan. JKA Plus itu bisa jadi BPJS yang diperbarui dan dimodifikasi atau bisa jadi JKA yang diangkat lagi. Aceh punya hak untuk mengatur hal-hal yang di luar kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk menindaklanjuti apa yang ia wacanakan itu, Irwandi menyatakan sudah menugaskan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, memimpin rapat dengan Dinas Kesehatan Aceh, BPJS Kesehatan Kanwil Aceh, dan pihak terkait lainnya. Rapat tersebut dilaksanakan hari ini untuk mengindentifikasi apa saja selama ini faktor penghambat kelancaran layanan medis saat pasien menggunakan kartu BPJS.

“Kita harapkan ditemukan akar masalahnya untuk kita benahi segera,” ujar Irwandi.

Irwandi menambahkan, upaya untuk memudahkan urusan pasien saat berobat juga akan dilakukan melalui perekaman sidik jari. Data biometri itu akan disimpan secara online. Ketika pasien yang rekaman sidik jarinya sudah disimpan, lalu berobat lagi, maka ia tak perlu lagi membawa berbagai kartu. Cukup dipindai sidik jarinya saja, ia langsung terdaftar sebagai pasien pada hari itu di RSU tertentu.

Namun, kata Irwandi, fasilitas untuk perekaman sidik jari tersebut pastilah memerlukan dana yang lumayan besar dan operator yang cakap. “Jadi, tidak bisa segera kita realisasikan,” ujarnya. (dik/mas)