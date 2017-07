324 Mobil Terpesan Juni

* Buka Pameran di Blang Padang dan Suzuya

BANDA ACEH - PT Dunia Barusa, dealer resmi Toyota di Aceh kembali membukukan pesanan 300-an unit atau tepatnya 324 unit pada Juni 2017. Pada awal Juli 2017, dua tempat dijadikan arena pameran, sehingga warga Aceh dapat melihat langsung mobil yang diinginkannya, baik pembelian tunai maupun kredit.

Azhar, Branch Manager PT Dunia Barusa Banda Aceh, Sabtu (8/7) menyatakan pesanan mobil sepanjang Juni atau bertepatan dengan Idul Fitri 1438 H tetap baik. “Khusus Avanza dan Veloz mendapat pesanan terbanyak, sehingga sejumlah konsumen sempat masuk inden, tetapi saat ini sudah normal,” ujarnya.

Pesanan mobil pascalebaran sudah mencapai puluhan unit, sehingga diharapkan akan tetap menyamai pesanan pada Juni yang tercatat 324 unit. Disebutkan, pesanan Avanza dan Veloz tetap mendominasi yakni sebanyak 112 unit, diikut Calya 65 unit dan Agya 60 unit serta Innova 45 Unit.

Sedangkan lainnya berjumlah sepuluhan unit yakni, Rush dan Sienta sama-sama 11 unit dan si bongsor, Fortuner sebanyak 8 unit. Azhar menyatakan program pembelian yang dikeluarkan pada Juli 2017 masih sama seperti sebelumnya, sehingga untuk memboyong pulang mobil Toyota tetap mudah, dimana DP ringan dan cicilan ringan.

Dikatakan, paket program pembelian secara kredit masih diberlakukan sama dengan Juni lalu yakni Agya G M/T, DP Rp 30.980.00 dan cicilan Rp 3.677.000/bulan selama 5 tahun atau 60 bulan. Untuk Rush TRD Ultimo, DP Rp 31.940.000 dengan cicilan Rp 6.488.000/bulan selama 5 tahun.

Mobil canggih Sienta V A/T dapat dibawa pulang DP Rp 25.160.000 dengan angsuran Rp 6.926.000/bulan, juga 60 bulan. Nah, bagi yang ingin memboyong mobil ‘sejuta umat’ All New Avanza G 1.300 cc M/T, maka uang muka yang harus dipersiapkan sebesar Rp 28.380.000 dengan cicilan Rp 5.405.000/bulan, juga selama 60 bulan atau 5 tahun.

Selain itu, Azhar mengungkapkan pameran mobil Toyota di Suzuya Mall, Seutui Banda Aceh telah berjalan beberapa hari dan satunya lagi di Aceh Police Expo 2017 di Blang Padang, Banda Aceh dimulai dari 8 sampai 12 Juli 2017. Seusai pembukaan Expo, warga menyerbu stand Toyota, sehingga warga harus berdesak-desakan masuk untuk melihat mobil yang dipamerkan.

Dia menjelaskan area pameran ini dibuka untuk memberi kesempatan warga Aceh untuk melihat mobil yang dipamerkan. Azhar menyatakan dengan adanya pameran ini, warga Aceh tidak perlu sungkan-sungkan untuk mempertanyakan mobil yang diminatinya, termasuk melihat langsung kabin dan mesin.

Bahkan, untuk hal lainnya, seperti cicilan bulanan bagi yang membeli kredit, juga dapat ditanyakan secara rinci, karena salesman siap melayani. “Jika ada yang terganjal di hati, maka dapat tanyakan langsung, baik masalah mesin, interior, bahkan warna cat favorit,” katanya.

Disebutkan, konsumen juga dapat mendatangi langsung showroom atau aoutlet di wilayah masing-masing. Wilayah barat-selatan terdapat showroom di Meulaboh, Aceh Barat. Wilayah pesisir, shworoom Banda Aceh, outlet Sigli dan showroom Lhokseumawe serta wilayah tengah, outlet Takengon.(muh)