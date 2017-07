Bukopin Luncurkan Produk KPR Suku Bunga 8,88 %

BANDA ACEH - PT Bank Bukopin Tbk meluncurkan produk KPR/KPA Bukopin dengan suku bunga spesial 8,88 persen fixed dua tahun untuk pembelian rumah atau apartemen, take over dan take over top up kredit. Program ini tak hanya diperuntukkan bagi pegawai (PNS, BUMN, dan karyawan swasta), namun juga untuk wiraswasta dan kalangan profesional.

Pimpinan Cabang PT Bank Bukopin Tbk Banda Aceh, Achmad Firdaus Pri menyampaikan hal ini dalam siaran pers yang diterima Serambi, Senin (10/7). Menurutnya, nasabah bebas memilih tipe dan lokasi rumah atau apatemen yang diinginkan. Jangka waktu pinjaman hingga 20 tahun.

Ia mengatakan lokasi rumah boleh di mana saja dengan fokus di Banda Aceh. Namun apabila nasabah menginginkan hunian di luar Banda Aceh, seperti di Medan atau Jakarta juga masih bisa, asalkan nasabah bekerja di Banda Aceh.

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi secara umum di antaranya, foto copy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, NPWP. Khusus bagi pegawai ada slip gaji, foto copy SK pertama dan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir. Sedangkan wiraswasta legalitas usaha, rekening koran 6 bulan terakhir, dan bagi profesional rekening koran 3 bulan terakhir dan SK profesi.

“Bagi anda yang menginginkan hunian idaman untuk bisa terwujud dengan cepat, mudah dengan biaya ringan dapat langsung datang ke Bank Bukopin yang beralamat di Jalan Daud Beureueh Nomor 19 Banda Aceh,” kata Achmad.

Ia menambahkan nasabah juga dapat menghubungi Account Officer (AO) Konsumer PT Bank Bukopin Tbk cabang Banda Aceh. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor (0651) 22011 sebelum 6 September 2017. (una/rel)