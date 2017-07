Reza Fahlevi Rajai Sirkuit Lanud SIM

BANDA ACEH - Pembalap Reza Fahlevi merajai balapan di Sirkuit buatan di kompleks TNI AU Lanud SIM Blang Bintang, Aceh Besar, Minggu (9/7) sore. Peraih medali emas untuk Aceh di PON XVII/2008 di Kalimantan Timur masih memiliki kecepatan di ajang adu nyali tersebut.

Reza Fahlevi yang tampil di kelas sport 2T S/D 150cc tune up non-kategori berhasil meraih gelar juara dalam kejuaraan balap motor Usaha Jaya Open Race 2017 Round 2. Posisi kedua ditempati Rully Maulana dan disusul urutan ketiga Agustun, M Ikram di posisi keempat dan M Seika di peringkat kelima. Bahkan Reza Fahlevi juga tak terkejar setelah finis paling depan di kelas supormoto 4T 150cc tune up open. Dibelakangnya ada Marandi S, M Ikram, M Darihaq dan Muammar.

Kemudian M Darihaq berjaya sebagai juara di kelas matic 130cc tune up nonkatergori. Disusul Safrianto Ilham, Marandi S, Charis W dan Reza Fahlevi. Pembalap Safrianto Ilham meraih juara di kelas bebek 4T 130cc standard MP-6 nonkategori. Dibelakangnya ada M Qosy, Andrian Aritonang, M Ikram, dan Muammar. Juara kelas bebek 4T tune up pemula MP3/MP4 dipimpin oleh Afies M. Posisi kedua ditempati Andrian Aritonang dan diikuti Teuku Iqbal Hajjai, Agus S, dan Aminullah D’Onk. Kemudian Andrian Aritonang menjadi juara di kelas bebek 4T 130cc standard MP-6 pemula. Disusul TM Ponbit, Kafbawi, Yazid Bustami dan Zulfikar.

Untuk juara kelas matic 130cc MP7 pemula dipegang oleh Afies M. Peringkat kedua ditempati Kafbawi dan disusul Deni K, Ari Dw dan M Tanzil. Kelas bebek 4T S/D 130cc tune up Mix seeded MP2 menjadi milik M Darihaq. Posisi kedua ada Safrianto Ilham yang diikuti Marandi S, M Ikram dan Andrian Aritonang. Selanjutnya kelas bebek 4T 130cc standard MP6 pemula non-juara dikuasai M Marjan yang diikuti Cuyong, Chairil Iqbal, M Seika dan Ronny Zulfikar.

Juara kelas bebek 4T 130cc standard MP6 pelajar nonjuara dirajai Chairil Iqbal. Posisi kedua finis Deni K yang disusul M Rifki Leo, Sariyunis dan Izul Fitriansyah. Kemudian juara kelas vespa tune up eksibisi menjadi milik Madun, yang disusul Dieje, Very, Maulana Iqbal dan Adun Pan. Untuk juara vespa tune up nonjuara eksibisi dikuasai Ajay yang diikuti M Zulfan, Muhibbul Jamal, Maulana Iqbal dan Dedek Saputra.

Ketua Panitia, Awalussyahri mengatakan, tiga round selanjutnya dijadwalkan 12-13 Agustus, kemudian 9-10 September dan terakhir round kelima pada 14-15 Oktober.(adi)