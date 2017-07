ISIS, HRS, dan Pilpres 2019

Oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad

ADA beberapa komponen utama yang akan menjadi perhatian dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang, yaitu proses penyebaran gagasan tentang Daulah Islam Nusantara (DIN) yang dilakukan oleh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Gagasan DIN diwujudkan di tiga negara yaitu Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Perang di Marawi saat ini adalah usaha pembuka dari ISIS untuk mewujudkan DIN secara holistik di Nusantara. Propaganda melalui media sosial telah membuktikan arah perjuangan DIN di Indonesia.

Sebab, kehadiran DIN merupakan respons terhadap konsep negara-bangsa di Nusantara. Persiapannya telah dilakukan hampir dua dekade terakhir. Kendati ada ISIS atau tidak, perjuangan DIN akan terus berlanjut. Karena kerangka perjuangan melalui perang kosmik bukan memerlukan organisasi atau gerakan, tetapi menyirami konsep DIN ke dalam setiap pemikiran anak bangsa. Semakin muda generasi yang menjadi target operasi DIN, semakin beragam pula amaliah yang akan terjadi di masa depan, untuk memperjuangkan khilafah.

Dalam beberapa literatur ditemukan bahwa fase deklarasi khilafah telah dilakukan sejak 2014. Kemudian, mulai 2016 hingga 2020 merupakan fase konfrontasi secara total. Puncak konfrontasi berbasiskan perang kosmik ini akan terjadi pada 2020. Upaya ISIS ini tampaknya juga memiliki korelasi aktif dengan Pedoman Umum Perjuangan al-Jamaah Islamiyyah (JI). Karena itu, saat ini JI pun dipandang sudah bangkit lagi di Indonesia untuk memperjuangkan khilafah di Nusantara. Hal ini, paling tidak terlihat dalam laporan terbaru The Re-Emergence of Jemaah Islamiyah oleh IPAC (Institute for Policy Analysis of Conflict) pada 27 April 2017.

Perang kosmik

Indonesia merupakan bagian dari upaya pendirian khilafah sejak era JI. Apa yang terjadi sekarang merupakan rangkaian agenda besar dari pendirian DIN di Nusantara. Komponen ini menjadi begitu penting untuk diperhatikan pada 2018 akhir hingga 2019. Perang kosmik yang dijalankan oleh ISIS bukanlah perang tanpa ujung, melainkan upaya untuk meruntuhkan rezim yang dipandang sebagai thagut. Kemenangan mutlak bukanlah bentuk pemerintahan yang baku, melainkan kewujudan gagasan khilafah dalam setiap benak generasi muda Muslim di Asia Tenggara. Media sosial menjadi satu alat untuk terus membenamkan model perang kosmik yang dijalankan oleh ISIS.

Adapun komponen kedua adalah fenomena Habib Rizieq Shihab (HRS) yang berhasil menggalang massa untuk menghadang satu calon gubernur DKI Jakarta baru-baru ini. Beberapa analis memandang fenomena HRS merupakan faktor penting dalam percaturan gerakan Islam di Indonesia saat ini. Keberadaan HRS di Arab Saudi merupakan upaya untuk “istirahat” sejenak, sambil menunggu kapan tepatnya dia tampil lagi di Indonesia. Diprediksi bahwa HRS akan “turun gunung” lagi tahun depan atau 2019, untuk membuka jalan bagi seorang capres yang akan maju pada 2019. Di samping itu, kepulangan HRS ke Indonesia juga sangat tergantung pada sikap pemerintah Jokowi di dalam menangani gerakan Islam yang berpotensi menggalang massa pada 2019.

Tidak begitu mengejutkan ketika beberapa eksponen penggerak massa dalam beberapa aksi di Jakarta sudah mulai “melunak” dengan pemerintah saat ini. Pemilu dan pilpres mendatang akan mengulangi sejarah pemilu pada 1999. Dalam pilpres mendatang “faktor Islam” akan memainkan peran yang cukup signifikan. Ada dua kelompok yang memperebutkan suara umat Islam, yaitu kelompok ultra-nasionalis-sekuler dan ultra-nasionalis-religius. Isu komunis secara perlahan akan menghilang bersamaan dengan isu kerja sama dengan Tiongkok.

Pengalaman pilkada di Jakarta dan temuan bahwa mayoritas penduduk Indonesia anti-ISIS akan menjadi ajang untuk mengambil hati umat Islam di dalam pilpres mendatang. Jika pilpres sebelumnya, kelompok non-Muslim dan media begitu menguasai setting agenda di dalam kancah publik, maka pada 2018, kedua instrumen ini tidak akan memainkan peran yang penting. Sebab, sentimen agama mulai memisahkan pemikiran bangsa ini bagi sebagian ummat. Penangkapan terhadap tokoh-tokoh Muslim diprediksi akan berkurang. Upaya merebut hati anak bangsa melalui Pancasila akan cenderung naik. Ormas yang moderat akan terus diberikan perannya untuk mempertegas citra Islam di Indonesia.

Dari situasi tersebutlah kemudian calon presiden akan muncul. Diperkirakan capres akan menunjukkan identitas keislamannya secara moderat dan tidak akan memusuhi umat Islam, terutama yang berhaluan kanan. Di tikungan inilah kemudian ISIS menanti apakah amaliah untuk menegakkan khilafah Indonesia. Pengalaman amaliah di Indonesia memang belum mengancam kestabilan (baca: melumpuhkan) pemerintahan. Musuh bersama dalam beberapa amaliah masih berkutat pada aparat keamanan. Diperkirakan presiden Jokowi tampaknya akan maju dalam Pilpres 2019.

Karena itu, faktor ISIS dan HRS tampak memainkan peran penting secara simbolik di 2018. RUU Terorisme juga akan menjadi perhatian bagaimana pemerintah saat ini menyusun perangkat hukum dalam menanggulangi terorisme. Faktor perang atau konflik saat berpengaruh dalam pemilihan kepala negara. SBY terpilih karena berhasil menyelesaikan beberapa konflik di Indonesia, termasuk di Aceh. Pengalaman pilpres di Amerika Serikat juga menunjukkan hal yang serupa (Perang Irak dan Perang melawan terorisme). Presiden yang dapat menciptakan kestabilan keamanan negara merupakan presiden yang ditunggu dalam setiap kepentingan nasional, regional, dan internasional.

ISIS merupakan bagian dari perang kosmik (cosmic war). HRS terlepas dari kasus yang sedang terjadi juga mampu mengelola emosi ummat Islam. Upaya ini juga bagian dari perang kosmik. Dalam setiap perang kosmik, selalu ada tokoh yang mampu bertindak sebagai manusia supra. Mereka secara metafisika mampu menggerakkan kebenaran yang mereka pijak untuk ditebarkan di dalam setiap pikiran manusia. Lantas, individu bergerak karena berlandaskan pada kebenaran yang ditebarkan oleh manusia supra tersebut. Hal ini pula yang dilakukan oleh ISIS melalui media sosial. Di Indonesia pola perang kosmik dapat dipelajari dalam setiap cerita perwayangan.

Lebih berdinamika

Dalam konteks ini, Pilpres 2019 akan lebih berdinamika dibandingkan dengan pilpres sebelumnya. Pilpres mendatang akan berada di dalam perang kosmik yang sesungguhnya di Indonesia. Sosok yang akan menjadi petarung dalam arena pilpres mendatang memang tidak akan muncul wajah baru. Paling tidak, ada tiga kubu yang akan berkompetisi yaitu kubu Jokowi, Prabowo, dan SBY. Sangat boleh jadi, pengalaman Pilkada DKI Jakarta akan berulang lagi, khususnya ketika kedua kubu terakhir mampu menghadapi kubu pertama. Namun, dalam sejarah politik Indonesia selalu muncul tokoh-tokoh yang tiba-tiba melesat menjadi pemimpin di negara ini.

Abdurrahman Wahid menjadi presiden tanpa memiliki modal finansial sedikit pun. SBY memiliki kisah yang tidak enak dengan Megawati. Dalam sejarah militer Orde Baru, Prabowo memiliki “kisah tersendiri” dengan Luhut Binsar Panjaitan. BJ Habibie naik karena situasi negara yang genting. Megawati ditetapkan karena Gus Dur diturunkan oleh parlemen. Jokowi diprediksi menjadi presiden sejak menjadi wali kota di Solo. Masing-masing capres memiliki kisah mengapa mereka menjadi presiden di Republik ini. Kisah-kisah capres sukses ini perlu dilihat secara komprehensif, tentang takdir seseorang memimpin negeri ini.

Akhirnya, kajian ini hanya sebagai pengantar untuk melihat situasi politik Indonesia tahun depan. Bagaimanapun, faktor Islam masih begitu signifikan dalam setiap peristiwa politik di negara ini. Kehadiran ISIS di Indonesia sedikit banyak akan mempengaruhi sistem dan arah politik bangsa. Situasi tersebut, akan memperbanyak simpatisan ISIS untuk menjadi self recruited (terekrut dengan sendiri) akan terus melakukan amaliah. Pada saat yang sama, sosok perekat dari umat Islam paska-HRS masih sulit dicari pengganti. Capres 2019 tentu akan berpikir bagaimana mengelola kelompok Muslim moderat dan menghadapi kelompok simpatisan ISIS.

* Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: abah.shatilla@gmail.com