Mahasiswa Cina ‘Gila’ Belajar

OLEH HELMI SUARDI, alumnus UIN Ar-Raniry, kuliah pada Program Master Developmental and Educational Psychology di Huazhong University of Science and Technology, melaporkan dari Tiongkok

HAMPIR dua tahun sudah saya menikmati masa-masa studi di Cina atau Tiongkok, negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Dalam masa itu, tentu saja banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

Dalam kegiatan sehari-hari, disadari atau tidak, kita pasti mengalami kegiatan yang namanya belajar, baik secara teori maupun praktik dari lingkungan sekitar kita.

Orang yang tekun belajar bukan saja akan pintar, tapi juga akan mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Menjadi rajin belajar berarti harus serius dan memiliki komitmen dalam belajar.

Nah, belajar dengan rajin dan giat di masa muda, ternyata itulah salah satu kunci sukses orang Cina, sehingga negaranya makin maju, daya saing warganya semakin hebat. Pendeknya, Cina terus menghasilkan generasi yang jenius dan brilian.

Dalam kesehariannya, mahasiswa Tiongkok sangatlah menghargai waktu. Mahasiswa-mahasiswi di sini lebih banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan, di ruang kelas, di taman, bahkan di warung kopi sambil belajar. Boleh dibilang, pelajar dan mahasiswa Cina tipe orang yang “gila” belajar.

Hebatnya lagi, kebanyakan warung kopi di sini tidak hanya menyediakan kopi, tetapi juga menyediakan buku bacaan di rak yang terbilang cukup banyak bukunya. Siapa pun yang ingin membacanya bisa mengambilnya sendiri.

Bahkan terkadang ada mahasiswa yang tidur di laboratorium saking giat dan rajinnya belajar. Begitulah yang dilakoni salah satu warga Cina, kawan saya yang sehari-harinya menghabiskan waktu di lab. Ia sadar karena untuk hidup di negaranya tidaklah mudah, mengingat begitu banyak saingan dalam berkompetisi mencari pekerjaan.

Sering saya lihat, dalam sebuah kamar yang terbilang tak terlalu besar mereka bisa empat bahkan sampai delapan orang belajar serius. Di samping mahasiswa Cina memang sangat banyak, mungkin ini juga salah satu langkah yang digalakkan Pemerintah Cina agar mahasiswa tidak banyak menghabiskan waktu di luar kamar.

Jika kita cermati mahasiswa Cina kuliah, terkadang lebih parah dari sistem belajar di Aceh, misalnya. Mereka ada yang tidur, bermain game, baca buku, chatting dengan teman-teman di media sosial, dan lain-lain, namun tidak sedikit dari mereka juga memperhatikan kuliah saat dosennya mengajar. Boleh jadi mereka jenuh dengan belajar terus-menerus, sehingga butuh sedikit hiburan, baik itu chatting dengan teman-teman ataupun bermain game.

Namun, ketika kita lihat mereka belajar sendiri atau bersama kawannya, baik itu di perpustakaan ataupun di ruang kelas, para mahasiswa/i Cina belajarnya sangatlah tekun dan serius. Suasana belajarnya pun begitu nyaman tanpa keributan atau berisik.

Dalam menghabiskan waktu belajar ini, para mahasiswa/i tidak memaksakan diri terus-menerus belajar. Jika lelah, mereka langsung istirahat dengan tidur di kursi perpustakaan atau di kursi ruang kelas tempat ia mengulang pelajaran. Ketika mereka terbangun langsung memulai lagi belajarnya, sehingga pikiran jadi fresh dan dapat kembali fokus ke pelajaran.

Meski Sabtu dan Minggu adalah hari libur, tapi tidak sedikit mahasiswa/i yang datang ke perpustakaan, ruang kelas, dan warung kopi untuk belajar baik itu mengerjakan tugas ataupun membaca buku. Tidak hanya pada siang, tapi pada malam hari pun mereka belajar hingga pukul 22.00 sampai ruang pustaka dan ruang kelas ditutup. Ini yang saya maksud dengan istilah mahasiswa Cina “gila” belajar.

Tapi, menjadi rajin belajar bukanlah berarti mengenyampingkan seluruh minat dan kegiatan yang lain. Tetap saja ada waktu untuk santai, bermain, dan bersosialisasi dengan sesama. Semoga sisi positif dari cara mahasiswa/i Cina dalam menuntut ilmu ini bisa menjadi salah satu hal yang dapat membangkitkan gairah dan semangat kita dalam belajar, baik untuk mendalami ilmu agama maupun ilmu sains. Semoga.

