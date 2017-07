100-an PNS Diduga Berijazah Palsu

* Terungkap di Simeulue

SINABANG - Bupati Simeulue, Drs Riswan NS, mengungkapkan adanya seratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Simeulue yang diduga memiliki ijazah palsu dan ia tak ingin menutup-nutupi kasus tersebut.

Hal itu disampaikan Bupati Riswan NS dalam pidatonya ketika mengambil sumpah dan melantik lima pejabat struktural di Pendapa Bupati, Rabu (12/7).

Untuk memastikan bahwa apa yang diungkapkannya itu tidak keliru, Bupati Riswan di sela-sela pidatonya sempat mengonfirmasi ulang secara terbuka data tentang itu kepada Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Simeulue, Sarman Jayadi SH yang juga hadir dalam pelantikan tersebut.

Ketika ditanyai Bupati Riswan, Sarman Jayadi langsung mengiyakan. Malah, menurut Sarman, data hasil klarifikasi ijazah yang dicurigai palsu itu sudah ia serahkan kepada Sekda Simeulue untuk ditindaklanjuti.

“Nah, benar kan apa yang saya katakan? Jadi, saya tidak menutup-nutupi hal ini. Silakan dilakukan pemeriksaan. Kalau tindakan dari oknum-onmun PNS tersebut ada yang merugikan keuangan negara, silakan diproses secara hukum,” kata Riswan menanggapi jawaban Sarman Jayadi.

Namun demikian, lanjut Bupati Riswan, untuk proses selanjutnya bukan lagi ranahnya Pemkab Simeulue, melainkan sudah menjadi kewenangan para penegak hukum.

Saat dihubungi ulang Serambi berkali-kali via telepon dari Banda Aceh tadi malam, tidak sekali pun tersambung. Ketika dihubungi lagi, hanya terdengar jawaban yang sama: Jurusan yang Anda hubungi sedang sibuk. Alhasil, Serambi coba bertanya via WhatsApp (WA). Nah, via WA baru ada respons dari Bupati Simeulue, Riswan NS.

“Benar Adinda, masalah ijazah palsu di Simeulue tolong ditelusuri dan diungkap sampai tuntas. Data lengkapnya harap hubungi Sekda Simeulue, Pak Naskah dan Asisten I Setdakab Simeulue, Pak Sarman Jayadi,” kata Riswan sambil menyebutkan nomor handphone kedua pejabat teras Simeulue itu.

Terhadap isu ijazah palsu yang kini mencuat, Riswan juga mengajak insan pers dan kalangan LSM untuk sama-sama mengungkap kebenaran, sehingga tidak menimbulkan fitnah dan polemik di tengah-tengah masyarakat Simeulue.

Sementara itu, terkait ijazah yang juga diduga palsu, sebuah demo digelar sejumlah warga di Sinabang, ibu kota Simeulue, Selasa (11/7). Massa meminta pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue terpilih yang dijadwalkan akan dilaksanakan Kamis (20/7) mendatang, agar ditunda oleh Gubernur Aceh.

Menurut Kadri Amin, salah satu demonstran, penundaan itu perlu dilakukan sampai perkara dugaan ijazah palsu milik wakil bupati terpilih, Afridawati, memiliki kepastian hukum.

Dia juga mendesak penegak hukum segera mengusut tuntas kasus kepemilikan ijazah paket C sang wakil bupati tersebut. Tuntutan para pengunjuk rasa juga mereka tuliskan dalam spanduk yang mereka usung dan bentangkan saat menggelar aksi.

Saat aksi berlangsung sempat terjadi ricuh. Soalnya, Kadri bersama warga lainnya sempat dituding sebagai provokator, sehingga sempat clash dengan massa yang membawa poster dengan tuntutan berbeda.

Bupati Simeulue, Riswan yang tadi malam ditanyai soal ijazah paket C yang diduga palsu itu menolak berkomentar. Ia hanya menambahkan satu informasi bahwa Afridawati yang terpilih menjadi wakil bupati Simeulue itu sebelumnya bukan berstatus PNS. Jadi, dia tidak termasuk dalam kelompok seratusan PNS di Simeulue yang terindikasi memiliki ijazah sarjana palsu. (sm/dik)