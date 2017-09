Ini 8 Lift Tercepat di Dunia, Ternyata Burj Khalifa di Dubai tak Masuk Lima Besar

SERAMBINEWS.COM - Teknologi konstruksi terus berkembang demikian dinamis.

Setelah China mampu membangun pencakar langit dengan material prefabrikasi tercepat, Negeri Panda ini pun tak henti mencatat rekor baru lainnya.

Baru-baru ini, lift Shanghai Tower, Shanghai, China, dinobatkan sebagai yang tercepat di dunia dengan kecepatan 20,5 meter per detik.

Sertifikat penobatan diserahkan oleh Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) yang berkolaborasi dengan Guiness Book of World Records (GBWR).

Tak hanya memberikan gelar tercepat, CTBUH dan GBWR juga merekam catatan kecepatan terlama dari lift-lift yang terpasang di gedung-gedung komersial tertinggi dunia.

Shanghai Tower merupakan pencakar langit tertinggi kedua sejagat raya setelah Burj Khalifa dengan ketinggian mencapai 632 meter.

Struktur jangkung multifungsi ini dimiliki oleh Shanghai Tower Construction and Development.

Mereka mulai membangunnya sejak 2009, dan rampung enam tahun kemudian.

Kecepatan lift Shanghai Tower mengalahkan Guangzhou CTF Finance Center, di Guangzhou, yang juga dibangun pengembang asal China yakni Chow Tai Fuk Enterprise.