November, Kyriad Cipete Hotel Buka

FOTO bersama seusai penandatanganan perjanjian kerja sama pengelolahan Kyriad Hotel Cipete Jakarta di Jakarta, Selasa (12/9). Dari kiri ke kanan Edi Purwanto (Director of Finance Kyriad Hotel Indonesia), Mugi Harjo (Director of Operations), Prasetyo Wasono (Director of Development), Hendra Suherman (President Director PT Megapuri Property), dan Irvan Shahruzaman, Siska Sari, serta Subani.