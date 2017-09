Masjid Pusuka Kedai Susoh, Gagasan Pedagang Yaman

KEBERADAAN Masjid Pusaka Kedai Susoh, nyatanya kental nilai masa lalunya. Mulai kisah kejayaan ekonomi Susoh yang mendorong kemunculan masjid ini lewat gagasan pedagang Yaman, hingga unsur arsitekturnya yang “mancanegara”.

Menurut literatur-literatur, ditulis bahwa Susoh pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19 berkembang menjadi pusat perdagangan di pantai barat Aceh. Teluk Susoh yang berada di bibir pantai Samudera Hindia, kini wilayah Desa Kedai Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Sebagai pusat perdagangan kala itu, Kedai Susoh memiliki pelabuhan yang sibuk melayani jasa angkutan barang dan jasa pelayaran lainnya. Tak heran, daerah tersebut menjadi pusat perdagangan bagi Kuala Batu, Blangpidie, Lhok Pawoh Utara dan Manggeng serta dengan negeri Patiambang (Gayo). Sedangkan pedagang luar ada yang dari Persia, Yaman.

Kegemilangan Susoh kala itu seperti yang dikemukakan Said Marwan Saleh (70), tokoh masyarakat Susoh, bahwa dalam sebuah buku dari Belanda yang ia baca, dijelaskan tentang hiruk pikuk perdagangan di Pelabuhan Kedai Susoh.

Fachry A Rahim SH (56), yang juga salah seorang tokoh masyarakat Susoh, yang mengutip John Anderson dalam Acheen and the Port on the North and East Cout of Sumatera, antara lain di kedai Susoh terdapat 400 toko dengan aneka dagangan misalnya emas perhiasan dan minyak wangi.

Begitulah, pada suatu hari, di abad ke-18, dimotori Habib Abdurrahman Alyamani, pedagang minyak wangi dari negeri Yaman, dan tokoh masyarakat setempat membangun sebuah tempat ibadah umat Islam dekat pelabuhan Kedai Susoh. Itulah cikal bakal Masjid Pusaka Kedai Susoh.

Banten dan Champa

Masjid Pusaka Kedai Susoh yang bersebelahan dengan Pantai Jilbab (objek wisata terkenal di Kabupaten Abdya), arsitekturnya lain dari masjid pada umumnya di Aceh. Bangunan permanennya ditutupi atap bertingkat, yang bagian atas terdapat tiga bangunan permanen segi empat dan menggunakan atap pula. Di bagian atap lain bertengger kubah ukuran kecil.

“Hampir menyerupai masjid di Banten,” kata Said Marwan Saleh, yang sekarang Imam Syik Masjid Pusaka. Sementara menurut Fachry A Rahim, arsitektur atap masjid tersebut seperti mengambil gaya atap bangunan di negeri Champa.

Perbedaan lain terdapat di bagian dalam. Masjid Pusaha tidak memiliki mimbar atau podium. Khatib menyampaikan khutbahnya hanya berdiri pada tangga (undukan) yang sudah dilapisi dengan batu granit. “Bila belum terbiasa, bisa-bisa khatib gemetar kakinya ketika menyampaikan khutbah,” kata salah seorang jamaah.

Masjid Pusaka sudah dua kali direnovasi. Tahun 1970, saat itu dilaksanakan Pembantu Wilayah Wilayah Blangpidie. Renovasi kedua tahun 2007, dengan ketua umum pembangunan, H Said Syamsul Bahri. “Renovasi dilakukan untuk mengembalikan masjid ke bentuk aslinya, yaitu berdasarkan gambar Masjid Pusaka masa lalu. Dulu, Masjid Pusaka hanya memiliki satu kubah kecil, tapi sekarang ditambah menjadi tiga agar tampak lebih seimbang,” kata Ketua Pembanguan I, Drs Thamrin.