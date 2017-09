‘Bencana’ di Dunia Maya

Oleh Nanda Feriana

AKHIR-AKHIR ini kita menjadi sangat terbiasa mendengar dan menyaksikan berita orang-orang dilaporkan. Bahkan hanya karena sebuah tulisan, seseorang bisa dengan mudahnya digiring ke penjara. Masyarakat di era digital tampaknya mulai enggan “berbalas pantun” dengan cara yang lebih muslihat dan kenal kompromi. Misal, bila tak sepakat dengan sebuah argumen maka dihadapi versus argumen, data vs data, opini vs opini. Tetapi jalan pintas “mempolisikan” lebih dipilih ketimbang dialog, berdiskusi ataupun proses mediasi sebagai sarana memecahkan suatu persoalan.

Dipolisikannya seorang aktivis yang juga jurnalis, Dandhy Dwi Laksono baru-baru ini, cukup menjadi kabar pahit yang menghenyakkan publik sekaligus memanaskan telinga. Rabu 6 September 2017, jurnalis yang dikenal cukup pro terhadap kaum marginal itu resmi dilaporkan ke Polda Jatim oleh sebuah organisasi sayap PDIP yang menamai dirinya Relawan Perjuangan Demokrasi (Redpem) Jatim (Tempo.co, 7/9/2017).

Penulis buku Jurnalisme Investigasi dan Indonesia For Sale itu dituduh melakukan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dandhy dijerat Pasal 27 ayat (3) UU Transaksi dan Informasi Elektronik (ITE), soal pencemaran nama baik. Sebelumnya Dandhy menulis sebuah tulisan di akun Facebook-nya yang sedikit kurangnya menyoal tentang kesamaan antara Megawati dengan tokoh politik Myanmar, Aung Sang Suu Kyi.

Selain Dandhy, dan tak kalah mengejutkan adalah dilaporkannya seorang penyidik senior KPK Novel Baswedan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Direktur Penyidik KPK Brigjen Aris Budiman. Dalam email yang ditulisnya, Novel mengkritik mekanisme pengangkatan penyidik dari Polri yang tidak sesuai dengan aturan internal KPK. Novel menilai kinerja Penyidik KPK di bawah kepemimpinan Aris Budiman adalah kepemimpinan terburuk.

Tak mau ketinggalan dalam hal melaporkan, laporan kedua terhadap Novel disusul oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri Kombes Erwanto Kurniadi. Ia melaporkan Novel karena tak terima lantaran pernyataan Novel yang menganggap penyidik KPK dari Polri memiliki integritas rendah (Tribunnews.com, 6/9/2017).

Tren ‘potong lidah’

Laporan kasus pencemaran nama baik, tampaknya memang sedang menjadi primadona di meja kepolisian. Satu per satu dari mereka yang merasa dicecar namanya (meski tanpa bukti yang kuat), nekad mengadu ke polisi dengan alibi menuntut pemenuhan hak sebagai warga negara. Aparat penegak hukum pun menjadi sasaran “tempat pembuangan akhir” segala kekesalan oknum masyarakat. Alih-alih mengakhiri kesalahpahaman lewat cara berdamai, tak sedikit buntut dari pelaporan berakhir pemenjaraan.

Fenomena lapor-melapor menggunakan dalil UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE memang tak bisa dibilang tidak mewabah. Walau telah mengalami revisi menjadi UU ITE No.19 Tahun 2016, di mana dipangkasnya ancaman hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun, nyatanya tidak cukup berhasil memberi keadilan bagi mereka yang disangkakan sebagai pelaku pencemaran nama baik. Sebaliknya, ITE kian merengggut kebebasan berpikir, berpendapat dan berekpresi para pengguna internet di negeri ini.

Sampai saat ini, tidak kurang dari 205 kasus ITE telah menjerat sejumlah netizen di Indonesia (viva.co.id). ITE dengan pasal pencemaran nama baik, memang rentan memangsa korban terutama mereka yang berasal dari srata sosial kelas menengah ke bawah, para aktivis (khususnya aktivis demokrasi, anti korupsi, dan aktivis lingkungan), jurnalis, budayawan, bahkan ibu rumah tangga tak terkecuali mahasiswa. Mirisnya, pelapor kasus pencemaran nama baik rata-rata berasal dari kalangan para petinggi dan tokoh publik, para pejabat, politisi, polisi bahkan akademisi.

Aktivis adalah satu kalangan yang paling rentan menjadi korban kriminalisasi. Nama Rusdianto Samawa (aktivis nelayan tradisional di Jakarta), Edianto Simatupang (aktivis lingkungan di Tapsel), dan Mohammad Aksa Patundu (aktivis anti korupsi di Sulawesi Tengah) adalah beberapa di antara nama korban tersebut. Dalam catatan Jaringan Relawan Kebebasan Berekpresi Asia Tenggara atau Southeast Asian Freedom Expression Network (SafeNet) mencatat, setidaknya ada 35 orang di kalangan aktivis yang dijerat UU ITE sejak 2008. Angka ini diprediksi akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Semua dikenakan pasal yang sama, yaitu soal pencemaran nama baik.