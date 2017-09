Bireuen Terakhir Lolos

BANDA ACEH - Bireuen menjadi tim terakhir lolos ke babak 12 besar sepakbola Prakualifikasi Pekan Olahraga Aceh (Pra-PORA). Kepastian itu diperoleh tuan rumah sukses menghantam Banda Aceh, 4-1, pada laga terakhir penyisihan Grup C di Stadion Cot Gapu, Bireuen, sore kemarin.

Dengan hasil itu, anak asuh Mulya Saputra ini berhasil mengumpulkan nilai lima. Kendati sama dengan poin yang diraih skuad Aceh Timur, namun tiket terakhir 12 besar dari grup C dipastikan menjadi milik anak-anak Kota Juang bersama Aceh Barat Daya (Abdya) dan Pidie Jaya (Pijay) yang sudah terlebih dulu lolos. Sebab, agregat gol Bireuen (6-4) lebih baik yang didapat Aceh Timur (5-5).

Sontak saja, kemenangan tersebut disambut sukacita oleh seluruh manajemen tim, ofisial, pemain, dan pendukung tuan rumah yang hadir ke stadion kemarin. Pasalnya, sebelum pertandingan hidup mati itu digelar, posisi Bireuen untuk lolos ke putaran kedua berada di titik rawan. Sebab, setelah menyelesaikan tiga laga, Bireuen hanya berada di urutan keempat dalam klasemen sementara dengan dua poin hasil dua kali seri dan sekali kalah. Sementara Aceh Timur berada di urutan ketiga dengan nilai lima.

Duel kemarin sore yang dipimpin wasit M Yusuf SPd berlangsung dalam tempo tinggi. Sejenak setelah kick-off berbunyi, pemain Bireuen langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, mereka tak butuh waktu lama untuk menjebol gawang Kutaraja. Adalah Wahyudi yang membawa Bireuen unggul 1-0 pada menit ke-8.

Setelah gol itu, pemain tuan rumah makin gencar menekan pertahanan Banda Aceh. Sejumlah peluang pun didapat oleh pasukan Bireuen. Puncaknya, saat gol kedua tercipta pada menit 22 lewat kaki Reza Saputra. Anak-anak Kota Juang kemudian memperlebar jarak menjadi 3-0 lewat tendangan bebas Alfasyimi yang meluncur langsung ke gawang Banda Aceh yang dijaga M Qayum pada menit 40. Skor itu bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, Banda Aceh berusaha memperkecil ketinggalan, namun tak membuahkan hasil. Justru Bireuen kembali menambah gol lewat sontekan Wahyudi pada menit 62. Gol tersebut sempat diprotes pemain Banda Aceh, karena menilai Wahydi dalam posisi off-side. Tapi, sang pengadil tetap mengesahkan gol tersebut.

Banda Aceh yang dilatih Ridwan Salam berhasil mencuri satu gol pada menit 66. Adalah Qismullah merobek gawang tuan rumah yang dikawal, M Rizki Aulia. Pertandingan itu berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Bireuen.

Ketua Askab PSSI Bireuen, Ir H Saifuddin Muhammad, memberi apresiasi kepada tim Pra-PORA Bireuen atas keberhasilan lolos ke putaran kedua. Pria yang akrab disapa Ayah Fud ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen tim, ofisial, dan pemain Bireuen yang sudah berjuang all out hingga bisa merebut satu dari tiga tiket 12 besar di grup C.

“Meski hanya bertengger di urutan tiga klasemen akhir, tapi kita akan mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk menghadapi putaran kedua. Sebab, 12 besar merupakan pertandingan yang menentukan lolos tidaknya kita ke PORA di Aceh Besar tahun depan,” ungkap Saifuddin yang juga anggota DPRA dari Partai NasDem itu.

Sekretaris Umum Askab PSSI Bireuen, Syech Mulyadi menambahkan, atas nama panitia pihaknya menyampaikan terima kasih semua pihak terutama Pemkab Bireuen dan Bank Aceh Cabang Bireuen yang sudah iku menyukseskan sepakbola Pra-PORA grup C. “Kami juga memohon maaf terutama kepada tim peserta bila ada hal-hal yang menganjal dalam pelaksanaan Pra-PORA,” pinta Syech Mulyadi.(jal)