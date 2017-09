Wah! Begini Tampilan Harley Davidson yang Sabet Gelar Best of The Best 

SERAMBINEWS.COM - Ajang Suryanation Motorland kembali mencetak juara baru dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Kali ini Harley Davidson Sportster XL 1200 milik Syahril asal Samarinda berhasil menyabet gelar Best of The Best.

Datang dengan kustom Pro Street, motor asal Amerika Serikat lansiran 2006 ini mendapat ubahan yang cukup rapih.

Pengerjaan pada tiap sisi cukup detail sehingga memberikan poin lebih dari juri yang menilai.

Hampir semua sektor dirancang bangun menggunakan konsep baru yang dikerjakan selama satu tahun lebih.

Dari seluruh komponen, hanya mesin, suspensi depan, dan pelek saja yang masih dipertahankan.

Tangki dan jok dibangun ulang, lengkap bersama beberapa frame serta spatbor depan dan belakang.

Mesin standar bawaan pabrik dikolaborasikan dengan model knalpot futuristik.

Sedangkan kesan mewah diberikan dari sentuhan krom pada springer dan tabung sok depan.