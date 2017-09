Masyarakat dan Hak Mengetahui Informasi

Oleh Hamdan Nurdin

DIBERLAKUKANNYA Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 31 April 2010 secara nasional, merupakan tonggak penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kehadiran UU ini telah memberi instrumen hukum bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik yang sebelumnya dianggap limited acces. Sehingga dianggap dapat membatasi ruang dan gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah.

Sebagai freedom of information act, UU ini mengatur tentang pemenuhan kebutuhan informasi terkait dengan kepentingan publik. Masyarakat menyambut antusias kehadiran UU KIP ini, karena telah memberikan penegasan bahwa hak mereka atas informasi sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Hak atas informasi diatur dalam Pasal 19, Declaration of Human Rights dan International of Covenant on Civil and political Rights.

Dua norma hukum internasioanal tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh individu di dunia, bahwa hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi dilindungi secara ketentuan hukum. Sandaran perlindungan dan jaminan hukum bagi masyarakat atas informasi tidak hanya berdasarkan norma hukum internasional, akan tetapi jaminan hukum tersebut juga diberikan oleh norma hukum Nasional.

Di dalam konstitusi (grondwet) Nasional, norma ini terdapat di dalam pasal 28 F UUD 1945 hasil amandemen ke-2, dan Pasal 14 UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak atas informasi di Indonesia merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Dilindungi hukum

Sudah lebih tujuh tahun UU KIP berjalan, namun dalam kenyataannya masih sedikit masyarakat yang mengetahui dan menggunakan haknya sebagaimana diatur UU ini. Seyogiyanya saat ini masyarakat harus lebih sadar bahwa hak untuk memperoleh informasi tersebut dilindungi hukum. Jadi tidak perlu merasa takut dan khawatir apabila haknya dihalang-halangi oleh badan publik sebagai provider informasi.

Pada ketentuan umum UU KIP dijelaskan bahwa badan publik dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Badan-badan publik tersebut berkewajiban secara pro-aktif menyediakan dan mengumumkan informasi secara berkala meskipun tidak melalui permohonan informasi. Kewajiban serupa adalah mengumumkan informasi serta merta pada kondisi-kondisi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan menyangkut ketertiban umum (misalnya, informasi disaster atau kebencanaan).

Menyangkut kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi setiap saat dan kewajiban memberikan informasi yang dimohonkan warga negara, sejauh permohonan informasi tersebut sesuai prosedur disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, jika warga masyrakat tidak dipenuhi hak-haknya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka mereka dapat menempuh jalur hukum dan memproses sengketanya melalui Komisi Informasi.

UU KIP ini tidak hanya mengatur tentang tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di tingkat Komisi Informasi yang putusannya diakui setara dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Namun apabila para pihak yang tidak puas atau tidak menerima putusan Komisi Informasi, maka mereka dapat melakukan gugatan ke pengadilan terkait, baik ke Pengadilan Negeri untuk non Badan Publik Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Badan Publik Negara. Bahkan para pihak dapat mengadakan kasasi sampai kepada Mahkamah Agung.