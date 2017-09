Guru Barsela Minta Pemerintah Bayar TPK

* Sudah 9 Bulan Sejak Pengalihan ke Provinsi

BANDA ACEH - Para guru pegawai negeri sipil Sekolah Luar Biasa (SLB), SMA dan SMK dari wilayah pantai barat selatan (Barsela) diwakili pengurus PGRI mendatangi Komisi V DPRA, Jumat (29/9). Kehadiran perwakilan guru ini untuk menyampaikan aspirasinya agar Pemerintah Aceh membayar tunjangan prestasi kerja (TPK) sebagai mana yang pernah mereka terima dari pemerintah kabupaten sebelum status mereka dilimpahkan ke provinsi.

“Sejak pemilimpahan ke provinsi pada Oktober 2016 lalu dan terhitung mulai Januari 2017, sudah sembilan bulan, sampai kini pengawas sekolah dan para guru SLB/SMA/SMK di Aceh sudah tidak lagi menerima TPK,” kata pengurus PGRI Aceh Barat Husensyah kepada wartawan seusai pertemuan dengan Komisi V DPRA di ruang kerja Komisi V. Ungkapan yang hampir serupa juga dilontarkan pengurus PGRI Abdya M Jauhari, pengurus PGRI Nagan Raya M Dahlah, pengurus PGRI Aceh Jaya Ibnu Abbas, pengurus PGRI Aceh Selatan Arqadius.

Husensyah menyatakan sebelum pelimpahan ke provinsi, guru PNS SLB/SMA/SMK bersama pengawas sekolah, masih menerima TPK dari pemerintah kabupaten, yang besarannya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya di Aceh Barat para guru yang mengajar di SLB, SMA dan SMK untuk guru biasa menerima Rp 750.000 per orang per bulan dan Kepala Sekolah Rp 900.000 per orang per bulan.

Tapi, setelah para guru PNS SLB/SMA dan SMK dari kabupaten dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi Aceh, dana TPK itu sudah tidak lagi diterima. Pengurus PGRI Aceh Barat menyatakan, tidak semua guru yang mengajar di SLB, SMA dan SMK menerima dana sertifikasi. Komisi V DPRA bisa mendapatkan informasi siapa saja yang menerima dana sertifikasi dari Dinas Pendidikan Aceh.

Bagi guru PNS SLB, SMA dan SMK yang sudah sertifikasi dan telah menerima dana sertifikasi senilai satu bulan gaji pokok, mereka tidak begitu kesulitan terkait pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dengan tidak dibayarnya dana TPK dari Pemerintah Aceh. Tapi untuk guru PNS SLB, SMA dan SMK yang belum sertifikasi, otomatis tidak menerima dana sertifikasi. Husensyah menambahkan di antara guru PNS SLB, SMA dan SMK ada yang mengajar jauh dari tempat tinggal.

Ketua Komisi V DPRA Mohd Al Fatah menyatakan Pemerintah Aceh kelimpungan untuk menyediakan anggaran akibat pelimpahan guru PNS SLB, SMA, SMK dan pengawas sekolah menegah atas dari kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi. Terutama anggaran untuk membayar gaji bulanan.

Untuk tahun pertama ini, kata Mohd Al Fatah, Pemerintah Aceh fokus pada penyediaan anggaran untuk pembayaran gaji guru PNS yang dilimpahkan. Sedangkan untuk fasilitas lainnya yaitu pembayaran TPK, tunjangan kepala sekolah, dana insentif guru dan lainnya memang belum disediakan Pemerintah Aceh.

Alasannya pelimpahan 14.500 guru PNS tersebut, belum diikuti dengan penambahan dana alokasi umum (DAU) yang besar kepada Pemerintah Aceh dari Pemerintah Pusat. “Kalaupun ada penambahan, belum mampu memenuhi tuntutan kebutuhan anggaran para guru PNS yang dilimpahkan tersebut,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Mohd Al Fatah, pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan para guru PNS dari wilayah Barsela Aceh. Menurutnya kalaupun DPRA menyetujui usulan dari para guru PNS, tapi anggaran untuk pembayarannya belum tersedia, maka pihak eksekutif dan legislatif, juga tidak bisa mengalokasikannya dalam RAPBA 2018 mendatang. Menurut Mohd Al Fatah untuk pembayaran TPK guru SLB, SMA dan SMK pengurus PGRI se-Aceh perlu juga bertemu dengan gubernur. “Untuk masalah TPK, karena mereka sudah menjadi PNS provinsi, Pemerintah Aceh perlu meresponsnya,” ujarnya.(her)