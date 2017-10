Tiga Coach Asing Latih Guru Olahraga Aceh

BANDA ACEH - Tiga pelatih asing melatih para guru olahraga dan pelatih Sekolah Sepakbola (SSB) di Lapangan Sintetis, Komplek Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, Senin (2/10). Pelatihan yang berlangsung hingga 4 Oktober ini digelar Uni Papua FC Aceh kerjasama Uni Papua Indonesia. Ajang ini dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman SEAk MM.

Ketua Panitia, Khawaled SPdI, Senin (2/10) mengatakan, program Coaches Across Continental (CAC) tahun 2017 itu diikuti 33 pelatih SSB dan guru olahraga dari seluruh Aceh. Mereka digembleng oleh tiga instruktur asing, yakni Emily Lynn (Amerika Serikat), Tejas Ramakrishna (India) dan Arnaud Nicolas (Perancis) serta Frans Gasper Parababo (Indonesia). Selain belajar teori sepakbola, mereka juga bermain dengan games sepakbola diiringi dialog antara instruktur dengan peserta.

Dikatakan Khawaled, tujuan program pelatihan ini membekali pelatih dalam membina karakter anak-anak dan siswa di SSB dan sekolah-sekolah asal para pelatih. Pelatihan ini diberi tema ‘National Character Building Through Social Football’ guna membangun karakter nasional untuk sepakbola sosial. Training of Trainer (ToT) ini kerjasama Uni Papua FC Kuta Glee Aceh dengan Asprov PSSI Aceh, KONI Aceh, Dispora Aceh, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, dan Kemenag Kota Banda Aceh.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman mengatakan, pelatihan CAC ini sangat diperlukan untuk menciptakan pelatih handal pada sejumlah klub sepakbola, SSB dan sekolah-sekolah di Aceh. Para peserta pelatihan diharapkan serius mengikuti program ini agar mampu menyerap semua materi untuk diajarkan kepada pada siswa dan anak didik.

Aminullah Usman mengatakan, sepakbola bukan saja untuk merebut prestasi, tapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Peserta agar mamfaatkan kesempatan pelatihan ini sebaik-baiknya. Supaya memberi dampak baik bagi anak-anak didik di SSB dan sekolah-sekolah di daerah ini. “Saya yakin, dengan pelatihan ini akan melahirkan pelatih yang mahir dan handal dalam melahirkan bibit atlet sepakbola di Aceh,” pungkas Aminullah Usman.(min)