Beli Ignis, Gratis Sarung Jok MBTech

BANDA ACEH - Setiap pembelian Suzuki Ignis selama “Oktober Festival” maka customer berhak mendapat gratis sarung jok MBTech, kaca film solar gard, sensor parkir, fog lamp danspoiler. Informasi ini disampaikan Marketing Communication PT Armada Banda Jaya selaku main diler mobil Suzuki wilayah Aceh, Muhammad Kalvin kepada Serambi, Selasa (3/10).

“Kita berpikir Ignis lebih ke anak muda, jadi ada sisi modifikasi yang kita tawarkan untuk unit Ignis. Ini merupakan program nasional dan selama Oktober masih terus berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk unit passenger atau penumpang lainnya seperti Baleno, New Ertiga, New SX4 S Cross juga ada program gratis cicilan dua bulan atau cicilan hanya Rp 2 jutaan/bulan. “Jadi bisa dipilih dari program tersebut, kemudian after salesnya ada gratis servis hingga 50 ribu/km sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” kata Kalvin.

Ia menjelaskan Ignis memiliki beberapa fitur interior yang menarik, di antaranya push start stop engine, AC with auto climate, power outlet, head unit LCD touchscreen, power switch control, stering control, dan desain serta fungsi meter cluster yang lengkap dan futuristik. Kelebihan lainnya yaitu dilengkapi fitur keselamatan terdiri atas auto lock system, alarm system, keyles entry, airbag, sistem pengereman yang dilengkapi ABS, EBD dan BA.

Sementara All New Suzuki Baleno Hatchback terbaru ini minim suara dan vibrasi yang berdampak pada kenyamanan selama berkendara. Mobil ini juga mengadopsi fitur Suzuki Total Effective Control Technology (TECT), yakni terkait dengan keselamatan standar yang melindungi penumpang ketika terjadi benturan.

“Fitur ini dapat bekerja meredam benturan dengan baik meski materialnya berbobot ringan. Sementara fitur keamanannya, Suzuki Baleno terbaru dilengkapi dengan dual SRS airbag, sistem pengereman ABS, serta electronic brakeforce distribution dan brake assist,” sebutnya.

Sedangkan Suzuki SX4 S-Cross memiliki beberapa kelebihan antaranya dibuat dengan ground clearance yang cukup tinggi dengan ukuran 190 milimeter pada saat kendaraan tanpa muatan. Namun saat diberi muatan standar akan menjadi 170 milimeter. “Dengan jarak yang lumanyan tinggi tersebut dipastikan Suzuki SX4 S-Cross akan memberikan kenyamanan saat digunakan melaju di medan bergelombang,” tambah Kalvin.

Sementara pada New Ertiga, mesin dieselnya merupakan keunggulan utama yang ditawarkan. Secara umum mesin diesel bisa lebih irit dan bertenaga dibandingkan mesin bensin. Mesin Ertiga Diesel , memiliki tenaga sebesar 89 PS dan torsinya besar, 200 Nm pada 1.750 rpm. Informasi lebih lengkap dapat langsung mengunjungi PT Armada Banda Jaya di Jalan Dr Muhammad Hasan, Lampeunerut, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. (una)