Taekwondoin Pidie Juara Umum

SIGLI - Pidie tampil sebagai juara umum taekwondo Prakualifikasi Pekan Olahraga Aceh (Pra-PORA) tahun 2017 di Banda Aceh, Senin (2/10) malam. Kepastian itu diperoleh setelah meraih tujuh emas, dua perak, dan enam perunggu.

Kecuali itu, keberhasilan ini mengulang prestasi mereka seperti dalam Pra-PORA 2013 di Banda Aceh. Dengan demikian, ini semakin mengukuhkan Pidie sebagai ‘penguasa’ cabang taekwondo di Tanah Rencong.

Ketua Pengcab Taekwondo (TI) Pidie, Muhammad Nazar ST MT kepada Serambi, Selasa (3/10) mengatakan, ketujuh emas didulang Gufrani (under 57 kg), Dinda Meirisa (under 46 kg), Firmansyah (under 68 kg), Putri Adzahri (under 53 kg), Fadhluna Khairunnisa (under 67 kg), Cut Noura (under 87 kg) dan Lenny Agusnaini (over 67).

Sementara untuk medali perak diperoleh Muhammad Prayoga (over 87 kg) dan Rivail (under 80 kg). Sedangkan atlet taekwondo Pidie yang berhasil meraih perunggu berjumlah enam orang. Rachmad Kurniawan (under 58 kg), Habib Mustafa (under 54 kg), Alfredo (under 74 kg), Silvia Sandy (under 62 kg), dan Ira Yulia (under 49 kg). “Hasil ini langsung menempatkan kita sebagai juara umum Pra-PORA,” ungkapnya.

Menurut Nazar, keberhasilan mereka semakin lengkap setelah Azdhari dinobatkan sebagai atlet terbaik putri. Karena, sebelumnya, dia sukses merebut medali emas untuk kategori under 53. Bahkan, selama pertandingan, dia mampu tampil konsisten dalam merebut kemenangan.

“Kami memberikan apresiasi kepada atlet Pidie yang telah berjuang, sehingga meraih yang terbaik pada Pra-PORA 2017 di Banda Aceh. Kita juga berterima kasih kepada pelatih M Fathi Yusuf dan Arif Hidayat yang telah menggembleng atlet sebelum berlaga,” demikian M Nazar yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pidie.

Secara terpisah, Ketua KONI Pidie, Samsul Bahri mengatakan, berdasarkan catatan pihaknya taekwondoin Pidie berhasil mendapatkan empat emas pada Pra-PORA tahun 2013 di Banda Aceh. Emas kala itu disumbangkan kuartet M Prayoga, M Fathi Yusuf, Dinda Meirisa dan Leni Agusnaini. Sedangkan medali perak diperoleh Fadhluna Khairunnisa, Rahmad Kurniawan, Mahlil Suhendra, Laura Siska, Silvia Sandi dan Ira Yulia.

Ia menyebutkan, pada PORA di Aceh Timur tahun 2014, taekwondo Pidie juga tampil sebagai juara umum usai mendapatkan lima medali emas. Raihan medali emas saat itu diraih oleh M Fathi Yusuf, Fadhluna Khairunnisa, Mahlil Suhendra, Ira Yulia dan Leni Agusnaini.

“Kita sangat bangga, anak-anak mampu kembali mempertahankan gelar juara umum,” kata Samsul.(naz)