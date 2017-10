Ini Jadwal Lengkap dan Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa Grup A-E

SERAMBINEWS.COM - Kualifikasi Piala Dunia 2018 untuk Zona Eropa akan mulai bergulir pada Kamis (5/10/2017).

Negara-negara elite Benua Biru akan bertarung untuk menyusul timnas Belgia dan timnas Rusia yang terlebih dahulu lolos.

Berikut jadwal pertandingan dan klasemen sementara Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa Grup A-E

Grup A

Sabtu, 7 Oktober 2017 pukul 23.00 WIB

Swedia vs Luksemburg

Minggu, 8 Oktober 2017 pukul 01.45 WIB

Belarusia vs BelandaBulgaria vs Prancis (Live RCTI)

Rabu, 11 Oktober 2017 pukul 01.45 WIB

Belanda vs Swedia (Live RCTI)Prancis vs BelarusiaLuksemburg vs Bulgaria