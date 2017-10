Kalahkan Haruki Murakami, Ini Dia Pemenang Penghargaan Nobel 2017 di Bidang Sastra

SERAMBINEWS.COM - Tahun ini, pemenang penghargaan Nobel 2017 di bidang sastra kembali mengejutkan publik. Meskipun begitu, pemenang tahun ini tidak terlalu kontroversial seperti tahun lalu.

Nama Kazuo Ishiguro unggul mengalahkan deretan para maestro di bidang sastra lainnya seperti Margaret Atwood, Ngugi Wa Thiong'o dan Haruki Murakami.

Ishiguro memang pilihan yang mengejutkan. Namun keputusan ini sebanding dengan karya-karyanya memiiliki kekuatan emosional yang hebat seperti disebutkan the swedish academy.

Dikutip dari the guardian, Permanent secretary of the academy Sara Danius mengatakan tulisan Ishiguro layaknya perpaduan antara tulisan Jane Austen dan Franz Kafka.

"Tapi kamu harus menambahkan sedikit sisi dari Marcel Proust, sedikit saja jangan terlalu banyak, maka kamu akan menemukan rasa dalam tulisannya," ungkap Danius.

Lahir di Jepang 62 tahun silam, keluarga Ishiguro pindah ke Inggris saat ia berusia lima tahun.

Dia belajar menulis kreatif di University of East Anglia, kemudian menerbitkan novel pertamanya, A Pale View of the Hills, pada tahun 1982.

Ishiguro menjadi pemenang ke-114, mengikuti jejak para penulis termasuk Seamus Heaney, Toni Morrison, Mo Yan dan Pablo Neruda.

Link asli :

https://www.theguardian.com/books/2017/oct/05/kazuo-ishiguro-wins-the-nobel-prize-in-literature