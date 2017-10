Memahami Demokrasi dan Partai Politik

Oleh Taufiq Abdul Rahim

DALAM satu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat, dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan checks and balances. Semestinya lembaga-lembaga negara berfungsi dengan baik dalam aktivitas pemerintahan, dan juga menjalankan fungsinya masing-masing, menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu, sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip checks and balances dalam arti yang luas, berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini, tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi tumbuh kembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis.

Pada dasarnya partai politik (parpol) merupakan satu dari bentuk kelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping parpol, seperti persoalan yang mencuat dengan UU No.7 Tahun 2017, ternyata berbuntut semakin rumitnya perjalanan politik menjelang Pemilu 2019, baik eksekutif maupun legislatif.

Proses hukum dan perundang-undangan yang memicu persoalan baru seperti, kaitannya dengan penyelanggara dan pengawas pemilu (Bawaslu dan Panswalih) di Aceh. Kemudian merembet kepada persoalan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pengesahan anggaran verifikasi dan posisi partai lokal (parlok) peserta pesta demokrasi 2019. Namun dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan parpol sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Parpol betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamika nilai dan kepentingan (values and interests) untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Kemauan kolektif

Demikian juga parpol sebagai perantara dalam proses-proses keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels “... organisasi ... merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif.” (Robert Michels, 1984: 23). Keberhasilan dalam setiap perjuangan kepentingan sangat tergantung kepada tingkat kebersamaan dalam organisasi. Ini terorganisasikan secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Harus diakui pula bahwa peranan organisasi partai sangat penting dalam rangka dinamika perlembagaan demokrasi.

Proses perlembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat ditentukan oleh perlembagaan organisasi parpol sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu, menurut Yves Meny and Andrew Knapp (1998), “A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine”. Suatu sistem politik dengan hanya satu parpol atau single majority, sulit sekali dibayangkan untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa parpol sama sekali.

Berdasarkan tingkat atau derajat perlembagaan parpol itu sendiri dalam sistem demokrasi, menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, tergantung pada tiga parameter, yaitu: (i) its age; (ii) the depersonalization of organization, dan (iii) organizational differentiation. Karena itu, makin tua usianya, ide-ide dan nilai-nilai yang dianut di dalam organisasi tersebut semakin terlembagakan (institutionalized) menjadi tradisi dalam organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang berkembang makin melembaga cenderung pula mengalami proses “depersonalisasi”, memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai institusi, dan tidak dicampur-aduk dengan persoalan individu yang kebetulan menjadi pengurusnya. Banyak organisasi, meskipun usianya sudah tua, tetapi tidak terbangun suatu tradisi urusan-urusan pribadi pengurusnya sama sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keorganisasian. Ini berarti derajat kelembagaan organisasi tersebut sebagai institusi belum kuat.

Jika hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia dan politik keacehan, banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang kepengurusannya masih sangat personalized. Gejala “personalisasi” juga tampak manakala suatu organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian kepemimpinan.

Dikatakan oleh Monica dan Jean Charlot (Les Groupes Politiques dans leur Environement, 1985: 437), “Until a party (or any association) has surmounted the crisis of finding a successor to its founder, until it has drawn up rules of succession that are legitimate in the eyes of its members, its `institutionalization’ will remain precarious.” (Selama suatu organisasi belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian kepemimpinannya, dan belum berhasil meletakkan dasar ketentuan dan aturan yang dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya, maka selama itu pula kelembagaan organisasi tersebut masih bermasalah dan belum dapat dikatakan kuat serta pantas untuk menjadi kebanggaan masyarakatnya).