Teureubeh Juara Tiga, Sore Ini Final Gala Desa

KOTA JANTHO - Gampong Teureubeh berhasil menjadi juara ketiga Turnamen Sepak Bola Gala Desa I Tahun 2017. Hasil itu didapat anak-anak Teureubeh setelah menang, 3-1, atas Barueh dalam derby Kecamatan Kota Jantho di Stadion Jantho FC, Kota Jantho, Aceh Besar, petang kemarin.

Tanda-tanda kemenangan skuad Teureubeh sudah terlihat sejak awal pertandingan. Pasalnya, di babak pertama mereka sudah memimpin, 2-0, melalui tendangan bebas Mimi Charano pada menit 27 dan gol cantik Dek Kriek pada menit 40. Pun demikian, Barueh yang diperkuat Martunis, Feri, Ponti, Akmal, dan Rahmat, bukannya tak memberi perlawanan. Beberapa kali mereka mengancam gawang Teureubeh. Tapi, tetap saja mereka tak mampu mencetak gol. Hasilnya, skor 2-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, pemain Barueh makin gencar menekan pertahanan Teureubeh. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil setelah Dekmat mencetak gol pada menit 65 sekaligus mengubah kedudukan menjadi 2-1. Setelah gol itu, pertandingan jadi semakin seru. Sebab, pemain kedua tim silih berganti membangun serangan.

Teurebeh yang memainkan Ojek Lamela, Muhajir, Rahul, Dolah, dan Malek akhirnya mampu mengunci kemenangan 3-1. Adalah sontekan Mimi Charano beberapa menit kemudian yang memaksa kiper Barueh memungut bola dari jaringnya untuk ketiga kali. Skor itu tak berubah sampai wasit Ibnu Hajar meniup peluit panjang.

Sementara itu, babak final Gala Desa antara Bukit Meusara versus Jantho Makmur akan dihelat di lapangan yang sama, Jumat (6/10) sore ini. Laga tersebut dipastikan berlangsung sengit, sebab pemain kedua kesebelasan sama-sama dalam kondisi on fire dan siap tampil all out. Apalagi, Jantho Makmur yang diasuh Abeng Safari ngotot untuk meraih titel juara Liga Desa Tahun 2017.

Pada partai puncak itu, Bukit Meusara yang diperkuat telenta muda terbaiknya semisal Dedek, Suha, Hijrah, Maulana Hakim, dan Achyar Samuel, bersama pemain veteran Imam Sancez akan coba dobrak dominasi pemain berpengalaman Jantho Makmur seperti kiper Andy Kurniawan, Fuddin, Wawan, Yudi, Sulthan, Amsar, dan Erwin Akbar.(jal)