Wagub Bahas Potensi Wisata Sabang di Jakarta

BANDA ACEH - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Nova Iriansyah, memaparkan potensi wisata Sabang dalam seminar yang digelar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kemenko Kemaritiman RI di Jakarta, di Gedung BPPT Jakarta, 5-6 Oktober 2017. Dalam pertemuan itu, wagub mengajak investor untuk berinvestasi di Pulau Weh.

“Wisatawan yang berkunjung ke Sabang tak cuma bisa menikmati pemandangan bawah laut yang memikat, tapi juga susunan terumbu karang yang indah, pantai yang putih, hutan yang rimbun, yang membuat Sabang dijuluki `Surga Terpendam’ di Ujung Sumatera,” kata Nova Iriansyah.

Informasi tersebut disampaikan Karo Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin kepada Serambi, Kamis (5/10). Mulyadi menyatakan, Wagub menyampaikan itu dalam acara yang bertema ‘national seminar on science technology for sabang marine tourism development and the 4th international workshop on sato umi’.

Dalam acara itu Nova menyampaikan, selain pariwisata, potensi yang dimiliki Sabang, yaitu sebagai kawasan investasi berkelas dunia karena posisinya sangat dekat dengan jalur internasional. Posisi tersebut menempatkan Sabang sebagai salah satu kawasan maritim yang layak dikembangkan sebagai poros maritim nasional.

“Di masa depan kita berharap Sabang bisa menjadi gerbang investasi di wilayah barat Indonesia. Sabang dapat memposisikan dirinya sebagai buffer zone bagi kapal-kapal kontainer atau kapal-kapal kargo lainnya yang melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia,” kata Nova.

Menurut wagub, Sabang memiliki persyaratan lebih untuk memenuhi kriteria pembangunan empat proyek utama sektor prioritas nasional, yaitu pariwisata, perikanan, industri dan perdagangan, serta jasa pelabuhan. “Boleh jadi sektor pariwisata adalah langkah awalnya,” ungkap Nova.

Acara itu digelar untuk menyosialisasikan program Sail Sabang dan Pengembangan Wisata Bahari Indonesia, serta mendiseminasikan konsep Sato Umi untuk mendukung Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di kawasan pesisir secara berkelanjutan di Indonesia.

Selain dihadiri para pembicara, kegiatan itu juga dihadiri Keynote Speech of Sato Umi Development for Sustainable Aquaculture, Ecotourism and Coastal Management, Prof Dr Tetsuo Yanagi, International EMECS Center Japan, Professor Emeritus dari Kyushu University, Japan.(mas)