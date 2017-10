Youtubers Indonesia Swafoto Bareng Presiden Jokowi dan Casey Neistat, Netizen : Selfie of The Year

SERAMBINEWS.COM - Ajang Ideafest 2017 yang merupakan festival kreatif telah diselenggarakan pada 5-6 Oktober 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Festival yang mengambil tema festival of colaboration ini menghadirkan sekitar 110 anak muda kreatif yang akan membagi pengalamannya kepada para peserta.

Banyak hal berkesan dari acara tersebut salah satunya kehadiran Casey Neistat, youtuber dan filmmaker ternama asal Amerika yang digandrungi banyak anak muda.

Salah satu youtubers Indonesia, Bena Kribo berbagi pengalamannya bertemu Casey Neistat di akun instagram pribadi @benakribo lewat foto dan beberapa instastory.

Dalam satu unggahan foto bersama Casey Neistat 13 jam yang lalu, Cco dan Co-founder Indovidgram ini pun berterima kasih atas pertemuan dengan sang idola.

"00.03 AM in the morning - I'm with the one and only, super inspiring Casey Neistat. Thanks so much @caseyneistat for yout time, very nice meeting you!

Thank you so much @ideafestid for this opportunity!!! #ideafest2017 #justfreakinSTART"

Foto tersebut mendapatkan 10.560 likes dari para netizen.

