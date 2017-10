Kualifikasi Piala Dunia - Peluang Lolos Grup A, B, dan H ke Piala Dunia 2018 pada Matchday Pamungkas

SERAMBINEWS.COM - Jerman, Inggris, Spanyol, Belgia, dan tuan rumah Rusia sudah pasti akan tampil di Piala Dunia 2018 dari zona Eropa.

Memasuki matchday pamungkas babak kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa, baru lima tim di atas yang sudah memastikan akan tampil pada putaran final di Rusia.

Pengundian babak penyisihan grup putaran final Piala Dunia 2018 akan berlangsung di Moskow pada 1 Desember.

Pertandingan Piala Dunia 2018 akan berlangsung pada 14 Juni hingga 15 Juli tahun depan.

Setelah pertandingan matchday ke-9 yang berlangsung 5-7 Oktober 2017 masih ada sejumlah tim yang belum bisa memastikan lolos.

Grup A, B, dan H akan melakoni pertandingan penentuan, Selasa (10/10/2017) waktu setempat.

Berikut peluang lolos di tiga grup tersebut berdasarkan catatan BolaSport.com dari situs resmi UEFA:

Grup A

Prancis (20) vs Belarusia (5), Belanda (16) vs Swedia (19), Luksemburg (5) vs Bulgaria (12)

- Prancis pasti finis minimal di posisi dua. Di samping itu, apa pun hasil laga Swedia melawan Belanda, Prancis lolos otomatis jika menang atas Belarusia.