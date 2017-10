Cegah Badai Matahari, Peneliti Rencanakan Perisai Magnet di Antariksa

SERAMBINEWS.COM -- Di dunia modern yang serba cepat ini, aktivitas manusia sangat bergantung pada infrastruktur listrik. Jika jaringan listrik terganggu, komputer akan mati dan semua bentuk perdagangan serta komunikasi elektronik akan berhenti.

Aktivitas manusia di abad ke-21 juga semakin tergantung dengan infrastruktur yang berada di Low Earth Orbit (LEO) atau Orbit Bumi Rendah.

Di orbit tersebut terdapat banyak satelit komunikasi, Stasiun Luar Angkasa Internasioanl dan armada satelit GPS.

Oleh karena alasan inilah, aktivitas solar flare atau badai mataharidianggap sebagai bahaya yang serius, dan mitigasi masalah ini perlu menjadi prioritas.

Tim peneliti dari Universitas Harvard baru-baru ini merilis sebuah studi yang mengusulkan untuk menempatkan perisai magnetik raksasa di orbit untuk mengatasi masalah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Manasavi Lingam dan Abraham Loeb dari Harvard Smithsonian Center for Astrophysicist (CfA) dengan judul "Impact and Mitigation Strategy for Future Solar Flares" ini menjelaskan jika badai matahari menimbulkan resiko yang sangat besar di dunia sekarang ini.

Adanya solar flare akan menyebabkan kerusakan global pada jaringan listrik, komunikasi satelit dan rantai pasokan global.

Kerugian ekonomi kumulatif di seluruh dunia, menurut laporan Dewan Studi Luar Angkasa tahun 2009, berkisar 10 triliun dollar AS sementara pemulihan akan memakan waktu beberapa tahun.