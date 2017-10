Kampus Radikal?

Oleh T.M. Ridha Al-Auwal

INDONESIA sedang berada dalam status “siaga” terkait penyebaran ideologi radikalisme. Itulah kesimpulan sederhana yang bisa kita tarik setelah melihat berbagai macam upaya yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran paham ini. Tak tanggung-tanggung kampanye “Menolak Radikalisme” telah berhasil menyentuh ranah grass root (masyarakat) secara masif.

Hal itu terlihat dari hampir setiap sudut gampong sudah bertebaran berbagai spanduk dan baliho yang berisikan “Kami Menolak Segala Bentuk Radikalisme” dengan berbagai bentuk redaksi. Yang lebih mencengangkan, tidak sedikit ditemukan spanduk-spanduk anti-radikalisme terpampang di pelataran masjid yang seakan-akan hendak mengisyaratkan jika di sinilah tempat lahir dan berkembangnya paham radikal. Nauzubillah.

Belum sempat akal sehat kita merenungi, menelaah dan menerawang lebih jauh mengenai kebenaran isu tersebut, sudah muncul wacana mengejutkan lainnya, yaitu ideologi radikalisme telah masuk dan menguasai dunia kampus. Kampus seyogyanya menjadi penentu arah perjalanan bangsa ini ke depan. Tempat pembentukan karakter generasi penerus bangsa dan merupakan wadah pengkaderan pemimpin di masa mendatang. Para founding fathers serta pemimpin bangsa saat ini adalah bukti nyata dari kesuksesan kampus dalam mencetak para tokoh intelektual yang berperan dalam berbagai sektor pembangunan bangsa.

Namun apa jadinya jika kampus yang notabene merupakan corong terakhir penghasil para pemimpin bangsa diklaim tidak lagi menjalankan fungsi dan tugas utamanya, melainkan mulai mencetak para teroris seperti yang dikhawatirkan oleh pemerintah dewasa ini, Kepala BNPT: Penyebaran Paham Radikal di Kampus Sudah Mengkhawatirkan (Sindonews, 7/5/2017); Menristek: Potensi Radikalisme Berkembang di Kampus Tinggi (Republika, 14/7/2017); Kumpulkan 2.000 Rektor, Jokowi Ingin Kampus Bebas Paham Radikal (Kompas, 25/8/2017); BNPT Soroti Pergaulan Kampus Jadi Tempat Sebar Paham Radikal (Liputan6, 27/8/2017).

Radikalisme di kampus

Kekhawatiran para pejabat negara, bahkan presiden tentang penyebaran paham radikalisme melalui proses islamisasi di kampus telah mengantarkan penulis untuk kemudian mencoba mencari tahu dan menelusuri lebih jauh tentang kebenaran serta aksi-aksi terkait yang terjadi di kampus terutama yang melibatkan mahasiswa dan civitas akademika. Rasa penasaran penulis terkait dengan presentase aksi yang dilatarbelakangi radikalisme yang dilakukan oleh oknum kampus telah membawa penulis untuk mencari fakta-fakta aktual tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya.

Alhasil sangat mengecewakan. Bukannya aksi penembakan dan teror yang terjadi di kampus-kampus di Indonesia yang penulis temukan, melainkan Google menuntun penulis untuk melihat fakta mencengangkan terkait aksi teror dan penembakan yang terjadi di kampus-kampus di Amerika Serikat seperti di antaranya, penembakan di Umpqua Community College, Oregon; Penembakan di Florida State University, Penembakan di dekat University of North Carolina (CNN Indonesia, 2/10/2015); Kemudian, penembakan di University of California Los Angeles (UCLA) (Viva, 2/6/2016); dan Penembakan di University of Texas (Okezone, 4/5/2017).

Itu adalah sebagian kecil dari begitu banyaknya kasus teror yang terjadi di negara yang getol mengampanyekan jika Islam itu radikal dan Islam itu teroris. Well, pada hakikatnya memang tulisan ini tidaklah bertujuan untuk membandingkan kondisi teror yang terjadi di Indonesia dan Amerika, terutama teror di sektor pendidikan, melainkan tulisan ini lahir dari rasa penasaran dan keingintahuan penulis terkait dengan status darurat radikalisme di dunia kampus yang saat ini sedang gencar-gencarnya dikampanyekan oleh pemerintah.

Permasalahan kampus

Sekarang mari kita lihat permasalahan yang sedang terjadi di kampus yang justru sebenarnya lebih mengkhawatirkan. Kampus sebagai pusat keilmuan sedang mengalami degradasi moral yang akut. Budaya korup dan curang yang kian hari kian menggrogoti setiap lini kehidupan insan kampus. Sebut saja kasus plagiarisme dan jual beli skripsi yang masih kerap dipraktikan oleh para praktisi kampus. Jika praktik-praktik haram seperti ini masih terus bergantanyangan di dunia kampus, maka kelak dapat dipastikan akan bermuara kepada praktik korup yang lebih besar yaitu korupsi.

Dan, ini justru lebih terbukti dan teruji kebenarannya. Tanpa bermaksud mengeneralisir kampus justru lebih banyak menghasilkan para koruptor bangsa dibandingkan dengan melahirkan para teroris. Kampus juga lebih banyak melahirkan hakim yang berjuang mati-matian untuk membebaskan para koruptor di praperadilan dari pada para radikalis. Jadi, mata kuliah dan program-program anti-korupsi sebenarnya jauh lebih dibutuhkan oleh para mahasiswa dan civitas akademika saat ini dibandingkan dengan program anti-radikalisme.

Permasalahan selanjutnya adalah para akademisi dan mahasiswa sedang mengalami krisis integritas dan karakter. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang didalamnya mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian hanya menjadi simbol fana tanpa esensi. Melakukan penelitian tidak lagi bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan agar penemuannya kelak bisa dimanfaatkan oleh khalayak ramai, melainkan kucuran “dana”-lah yang menjadi motivasi utama.

Aktivitas pengabdian kepada masyarkat pun tak jauh berbeda. Seakan kehilangan ruh keikhlasan dan terkesan hanya formalitas belaka demi mengumpulkan angka kredit (kum) untuk kenaikan pangkat semata.

Dari segi karakter, mahasiswa juga sudah jauh lebih akrab dengan budaya “kebaratan-baratan” yang merupakan anti-tesis dari budaya timur. Generasi milenial sekarang lebih banyak terjebak dengan seks bebas, terjerat narkoba, menghalalkan LGBT, dan menyebarkan kebencian baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Jika karakter seperti itu yang terus secara konsisten diperlihatkan oleh generasi muda, maka justru akan lebih berpotensi mengoyak harapan menuju NKRI yang lebih beradab dan bermartabat. So, apakah kampus di Indonesia sedang terancam radikalisme? Atau malah sedang terserang degradasi moral, integritas, dan karakter? Hom hai. Wallahu a’lam.

* T.M. Ridha Al-Auwal, Dosen FKIP Bahasa Inggris Universitas Samudra (Unsam) Langsa, Aceh. Email: tm.ridha.al.auwal@gmail.com