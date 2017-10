Sudah 14 Tahun, Artis Cantik Ini Masih Betah Jomblo, Begini Menikmati Kesendiriannya

SERAMBINEWS.COM - Untuk saat ini artis peran Desy Ratnasari mengaku tak terlalu memikirkan perihal jodoh.

Ia memilih menjalani saja kehidupannya sebagai orangtua tunggal dan menikmati kesendiriannya.

Sebagai informasi, sejak bercerai dari Sammy Hamzah pada 2003 lalu, Desy belum pernah lagi terdengar menjalin cinta dengan seorang pria.

Terakhir, ia diketahui berpacaran dengan pengusaha Irwan Mussry, namun kandas setelah delapan tahun menjalin cinta.

"I'm not in the rush untuk kemudian memilih pasangan hidup saya," kata Desy dalam wawancara di Studio TransTV, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (9/10/2017).

"Saya berusaha, iya. Tapi kalau memang Allah belum menakdirkan harus bertemu dengan seseorang, ya mungkin belum saatnya. So, saya hanya menikmati apa yang saya jalani," sambungnya.

Ia mengatakan, meski bertahun-tahun menjalani hari-hari tanpa pendamping, hidupnya bersama sang putri baik-baik saja.

"I'm fine. Kami alhamdulillah baik dan menjalani kehidupan kami dengan nyaman. Saat ini belum ada siapa pun yang ada dalam kehidupan saya," ujarnya.

Profesinya sebagai wakil rakyat alias anggota DPR saat ini saja sudah banyak menyita waktu.

Ditambah ia harus mengurus anaknya yang sudah beranjak remaja.

"Kalau Allah memberikan di tengah jalan ada seseorang yang akan menjadi suami saya, Alhamdulillah. Kalau ternyata belum, itu yang terbaik buat saya. Alhamdulillah semua cukup buat saya. Kalau ditanya saya mau apalagi, enggak ada," ucap Desy.(*)