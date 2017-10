AHM Perkenalkan New Honda Revo X Terbaru

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) merilis New Honda Revo X terbaru yang bertampilan desain baru makin agresif dan sporty. Model terbaru ini menyuguhkan desain pada fitur, stripe, dan bodi dengan tetap mempertahankan keunggulannya dalam memberikan ketangguhan dan kenyamanan motor bebek yang irit bahan bakar.

Hal tersebut disampaikan Marketing Director AHM, Thomas Wijaya dalam rilis yang diterima Serambi, Senin (9/10). Ia menyebutkan New Honda Revo X memiliki tampilan desain depan baru yang semakin agresif melalui front cover yang lebih berlekuk dengan sirip udara. “Untuk memperkuat tampilan desain yang tajam dan agresif pada New Honda Revo X maupun New Honda Revo Fit, AHM memberikan penyegaran pada desain stripe dan desain dial panelmeter yang kini semakin modern dan sporty,” ujarnya.

Dikatakan, Honda Revo hadir sebagai pilihan motor bebek terbaik dengan nilai fungsional tinggi dan menjadi motor teririt di kelasnya. Selama lebih dari satu dekade kehadirannya di Indonesia, Honda Revo series menjadi model terlaris dan dipilih oleh lebih dari 5,2 juta konsumen hadir dengan fitur unggul dan menjadi pilihan terbaik bagi pengendara motor bebek.

“Karena itu kami menyuguhkan penyegaran desain baru ini untuk memberikan pilihan terbaik bagi pecinta motor bebek dengan tampilan yang semakin modern dan sporty, namun tetap nyaman. Kami optimis penyegaran desain dan fitur baru ini akan memenuhi kebutuhan pecinta motor bebek di Tanah Air,” kata Thomas Wijaya.

Ia menjelaskan Honda Revo berkapasitas mesin 110cc yang dilengkapi teknologi PGM-FI, berpendingin udara, irit, tangguh dan mudah dalam perawatannya. Model ini dapat menjangkau 59,8 km untuk 1 liter (metode ECE R40) menggunakan metode pengukuran EURO 3 (EURO 2=62,2 km/liter).

Honda Revo sangat nyaman dikendarai karena pengaplikasian rem cakram depan untuk memberikan pengereman maksimal, dan sistem kunci kontak berpengaman dengan auto lock (auto secure key shutter) khusus di New Honda Revo X. Dari sisi fungsionalitas, model ini dilengkapi dengan fitur tangki bahan bakar yang memiliki kapasitas hingga 4 liter, bagasi serbaguna dapat menyimpan berbagai kelengkapan pengendara, dan pijakan pembonceng terbuat dari bahan aluminium sehingga lebih kuat dan menunjang tampilan sporty.

Ditambahkannya, New Honda Revo X memiliki dua pilihan warna yaitu cosmic white dan quantum black. Sedangkan New Honda Revo Fit memiliki tiga pilihan warna yaitu neo green, raving red dan galaxy blue.

Marketing Director AHM, Thomas Wijaya menyebutkan pada 8 bulan pertama tahun ini, Revo series menjadi tulang punggung penjualan motor bebek Honda, karena memberikan kontribusi terbesar dibandingkan model bebek Honda lainnya yaitu hingga 45 persen melalui penjualan sebanyak 105.287 unit.

Model ini pun turut berkontribusi signifikan sebesar 32 persen terhadap segmen motor bebek di pasar motor nasional, dan menjadi satu-satunya motor bebek yang tetap tumbuh di saat segmen ini turun hingga 20 persen pada periode yang sama tahun 2016. “Kontribusi ini pun semakin mengukuhkan Honda sebagai raja motor bebek di Tanah Air,” demikian Thomas Wijaya. (una)