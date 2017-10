Mahal Banget! Segini Harga Kacamata yang Dipakai Syahrini Saat Datangi Bareskrim Polri

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi Syahrini dikenal sebagai salah satu selebriti tanah air, yang suka tampil mewah mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut.

Tak hanya ketika berada di atas panggung, bahkan saat datang ke kantor polisi, wanita 35 tahun itu tampil cetar membahana, dengan memakai kacamata yang harganya fantastis.

Syahrini datang ke Kantor Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Pusat, dengan didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, Senin (9/10/2017).

Ia datang untuk menjalani pemeriksaan atas kasus penipuan First Travel yang melibatkan namanya.

Seperti ramai diberitakan, Syahrini disebut-sebut memperoleh uang Rp 1 miliar dari perusahaan yang menipu ribuan jamaah tersebut. Sebelumnya, ia dijadwalkan akan diperiksa pada pekan lalu.

Namun karena ada pekerjaan, Syahrini meminta agar pemeriksaannya diundur menjadi kemarin.

Saat datang, Syahrini menyedot perhatian orang-orang di sekitarnya, karena kacamata hitam besar yang ia kenakan.

Kacamata itu dipenuhi kristal di sekitar bingkai lensanya. Di akun Instagramnya, @princessyahrini, mantan rekan duet Anang Hermansyah itu mengunggah fotonya sendiri kala mendatangi Bareskrim.

"Its A Wrrraaapppp !!!

Selengkapnya Di IG story Incesss Dan Pastinya Di Youtube Channel Incesss Link In My Bio !!! #PrincesSyahrini," kata Syahrini kemarin.

instagram.com/princessyahrini

Publik pun dibuat penasaran dengan harga kacamata hitam tersebut. Dari postingan akun Instagram @fashionsyahrini diketahui, kacamata yang dipakai Syahrini saat ke Bareskrim merupakan keluaran Dolce&Gabbana.