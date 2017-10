Menyoal JKA Plus

Oleh Nasrulzaman

MENARIK untuk membahas JKA Plus seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh, soal tim JKA Plus yang telah dibentuk pada level Aceh atau di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) dan akan dibentuk di setiap kabupaten/kota se-Aceh (Serambi, 7/10/2017). Substansi yang disampaikan oleh Kadis Kesehatan Aceh bahwa JKA Plus itu hanya persoalan bantuan administrasi bagi pasien, agar pasien yang berobat tidak lagi direpotkan dengan urusan dokumen administrasi menarik untuk dibahas. Apakah JKA Plus hanya soal administrasi semata?

JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) bukanlah hal baru, karena telah ada pada kepemimpinan Irwandi-Nazar (periode 2007-2012) lalu. Saat itu, JKA telah memberikan kemudahan bagi warga Aceh dalam menerima layanan kesehatan dengan cukup membawa KTP atau surat keterangan penduduk dari Keuchik sudah dapat menerima layanan di seluruh rumah sakit (RS) yang ada di Aceh, bahkan di RS luar Aceh. Hal tersebut bermakna bahwa secara administratif, pasien telah dimudahkan dalam menerima layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk RS.

Kalau semula JKA merupakan Jaminan Kesehatan Aceh (2006-2012) maka sekarang JKA Plus didefenisikan sebagai Jaminan Kesejahteraan Aceh dan memiliki nilai “plus” (JKA Plus). Sehingga JKA Plus ini harus memiliki nilai yang lebih bagi masyarakat Aceh dibanding JKA masa lalu. JKA Plus jika merujuk pada makna sejahtera pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna, hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman, jiwa yang sehat dan terlepas dari segala macam gangguan.

Lebih komprehensif

Tulisan ini mencoba memberi pemahaman pada semua pihak kalau yang dimaksud dengan JKA Plus itu bukan sekadar kemudahan administrasi, tapi juga masuk ke dalam soal-soal kesejahteraan atau pendekatan JKA Plus yang lebih komprehensif tidak hanya soal pelayanan kesehatan, tapi juga menyentuh soal kesejahteraan para fakir dan miskin.

Berkaitan dengan hal tersebut, tim drafting Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-2022 dalam berbagai forum rapat dengan berbagai tim SKPA dan FGD dengan stakeholder terkait, telah menggariskan bahwa JKA Plus yang sekarang sangat berbeda dengan JKA sebelumnya.

Itu berarti bahwa JKA Plus tidak hanya soal administrasi, seperti yang diungkapkan Kadis Kesehatan Aceh di media beberapa hari yang lalu. Kita mengkhawatirkan, pernyataan tersebut dapat berdampak pada mengecilnya makna JKA Plus yang telah diagungkan oleh rakyat Aceh dan telah mampu memenangkan pasangan Irwandi-Nova pada pilgub yang lalu.

JKA Plus itu bermakna masyarakat fakir dan miskin Aceh mendapat perlakuan dan perhatian lebih dari Pemerintah Aceh, baik dari aspek kesehatan maupun kesejahteraannya. Dalam hal kesehatan, misalnya, setiap masyarakat Aceh berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan dilayani, meski yang bersangkutan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam hal ini, setiap pasien tidak boleh kembali pulang ke rumah setelah mereka sampai di fasilitas kesehatan.

Setiap warga Aceh yang fakir juga tidak boleh dibawa ke faskes (fasilitas kesehatan) dari rumahnya dengan menggunakan alat transportasi yang tidak layak seperti becak, mobil pick-up, bahkan dengan sepeda motor seperti yang sering kita jumpai di jalanan seperti selama ini. Pasien miskin tersebut harus sudah disejahterakan sejak keberangkatan dari rumah ke faskes dengan angkutan ambulance yang layak dan tidak membahayakan.

Sesampai di faskes tujuan, pihak faskes juga harus menyediakan makanan tiga kali sehari, bagi satu orang penunggu pasien yang di rawat tersebut. Hal ini penting sekali dilakukan, karena pasien miskin itu selama ini tidak ada yang menemani akibat tingginya biaya makan selama perawatan, sehingga ke depannya tidak lagi ditemukan pasien yang dirawat di faskes hanya sendiri saja, tidak ditemani oleh sanak keluarganya.