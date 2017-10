Sehat Mental di Lingkungan Kerja

Oleh Fazia

MASALAH kesehatan jiwa (mental) telah lama menjadi masalah global di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang diikuti menurunnya stigma, kesehatan jiwa mulai mendapat perhatian khusus dan sedikit demi sedikit angka kasus masalah kesehatan jiwa muncul ke permukaan.

Jumlahnya mencengangkan, sebagai gambaran menurut WHO, satu dari empat orang di dunia mengalami masalah kesehatan jiwa. Tidak heran apabila masalah kesehatan jiwa masuk dalam kategori utama Global Burden of Disease. Di antara masalah kesehatan jiwa tersebut, depresi menempati peringkat teratas dengan data WHO menunjukkan jumlah kasus depresi meningkat secara signifikan, yaitu sebanyak 18% antara 2005-2015.

Pada 10 Oktober setiap tahunnya diperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS). Tahun ini HKJS memberi perhatian khusus pada hubungan lingkungan kerja dan kesehatan jiwa dengan mengangkat tema Mental Health in the Workplace. Lingkungan kerja yang baik dinilai krusial untuk kesehatan jiwa, terutama dalam pencegahan depresi, mengingat populasi produktif menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Secara kasar, pada hari kerja rata-rata orang menghabiskan 8 jam di tempat kerja, 8 jam untuk tidur, dan sisa waktunya terbagi di rumah, jalan, maupun tempat lain.

Rentan stres

Pekerja pada lingkungan kerja yang tidak kondusif rentan menderita stres. Selain efeknya pada kondisi psikologis, stres juga memberikan banyak pengaruh buruk lain bagi tubuh. Bagi jantung, stres bisa meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, serta peningkatan kolesterol dan risiko serangan jantung. Pada lambung mengakibatkan kram perut, refluks, dan mual. Pada alat reproduksi menimbulkan menurunnya libido, rendahnya produksi sperma, dan meningkatnya periode nyeri saat haid pada wanita. Stres juga bisa mengakibatkan menurunnya sistem pertahanan tubuh, sehingga lebih rentan sakit.

Selain itu, mengikuti stres pekerja juga rentan mengalami burnout, yaitu kondisi kejenuhan terhadap pekerjaan yang ditandai kelelahan, penurunan prestasi kerja dan gangguan emosi. Kondisi burnout dipicu oleh beberapa keadaan, di antaranya beban kerja yang berat dan kompleks, batas waktu pekerjaan yang singkat, konflik di tempat kerja, bullying, kurangnya kontrol terhadap pekerjaan dan kepuasan terhadap pekerjaan yang rendah.

Kondisi stres yang berlarut-larut pada akhirnya akan menimbulkan depresi. Dalam ilmu kedokteran jiwa, depresi disebabkan oleh ketidakseimbangan senyawa kimiawi serotonin di otak akibat adanya stressor. Depresi dapat dikenali dengan munculnya gejala-gejala seperti menurunnya minat terhadap hal yang menyenangkan, kurang berenergi, kurang percaya diri, menarik diri dari lingkungan, nafsu makan menurun atau bertambah, kurang atau terlalu banyak tidur, sulit konsentrasi, perasaan sedih yang mendalam, dan adanya perasaan bersalah.

Berkaitan dengan pekerjaan, stres dan depresi menyebabkan menurunnya produktivitas melalui dua masalah. Masalah pertama yaitu absenteeism, di mana stres atau depresi sampai ke tahap membuat pekerja tidak masuk bekerja. Masalah lain, pekerja akan tetap masuk namun menunda-nunda pekerjaan, datang terlambat, mudah lelah, dan memiliki motivasi yang rendah.

Kemudian, masalah kedua dikenal dengan presenteeism, di mana kehadiran pekerja tidak produktif dan bahkan dapat merugikan apabila pekerjaan memiliki risiko tinggi. Tidak jarang kasus kecelakaan kerja berawal dari kondisi psikologis yang tidak fit. Presenteeism juga lebih sulit dideteksi dibandingkan absenteeism yang jelas terlihat melalui jumlah hari kerja yang hilang, karenanya presenteeism dapat menjadi masalah laten yang dapat berbahaya bila tidak segera ditangani.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi kesehatan jiwa dibutuhkan kerja sama antara pimpinan dan pekerja. Sebagai awal, hubungan sosial antara pimpinan dengan pekerja harus terjalin dengan baik agar setiap keluhan atau hal-hal tidak nyaman yang dirasakan pekerja bisa diketahui. Atasan perlu mengadakan penyuluhan atau seminar kesehatan jiwa agar para pekerja dapat mengantisipasi apabila timbul tanda dan gejala yang mengarah pada stres. Pekerja yang diketahui mengalami masalah perlu didukung untuk mendapatkan pengobatan segera.